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世華南加分會主辦 「齊心輝映慶雙十」24日登場

記者啟鉻╱洛杉磯報導
世華工商婦女會南加分會雙十國慶記者會。（記者啟鉻╱攝影）
世華工商婦女會南加分會雙十國慶記者會。（記者啟鉻╱攝影）

世界華人工商婦女企管協會南加州分會（簡稱：世華南加分會）9日在洛僑中心召開記者會，將舉辦南加州僑界慶祝中華民國111年雙十國慶「齊心輝映慶雙十」綜藝活動。駐洛杉磯台北經文處處長黃敏境稱讚主辦方舉辦南加僑界第一場雙十國慶慶祝活動，洛僑中心陳敏永主任參加了記者會。

據了解，「齊心輝映慶雙十」活動內容是主辦單位精心策劃，免費入場。節目包括：Kishin Daiko太鼓隊氣勢宏偉鼓陣開演，著名台灣樂團Quartet Performance演奏耳熟能詳名曲，如高山青、桃花過渡、四季紅、月亮代表我的心等，亞裔才藝基金會演出夏威夷舞蹈，充滿活力的YG Dance Studio組合，表演hip-hop舞蹈。主辦方還特別邀請南加州中國大專院校聯合校友會，2022年卡拉OK比賽冠軍登台獻唱，新宇舞蹈學院演出古典舞，呈現精湛舞藝。

活動期間，由世華姐妹共同演出的「帶動跳」將邀請現場觀眾共舞同樂。這次活動內容多元，主辦方還舉辦現場抽獎活動，頭獎得主可以獲得中華航空洛杉磯台北來回機票。活動結束時，每位來賓還可憑票根得伴手禮一件。世華南加分會現任會長裴映棋致歡迎詞，活動召集人賴泱璇、活動總幹事孟心韻，記者會由彭麗齡主持。

黃敏境表示，希望僑胞更加珍惜所珍愛的國家中華民國，珍惜熱愛的家園台灣，大家土生土長的地方。慶祝雙十國慶意義特別重大，中華民國是多元民主國家，雖然對於施政方針及方方面面有不同意見，但「齊心」就是大家一起去做，而「心」就是對國家的愛，對人民的愛，對親朋好友的珍惜與愛護。

出席記者會的還有「齊心輝映慶雙十」榮譽顧問陳玲華副總會長，僑務委員陳柏宇、陳英煌，以及南加州大專院校聯合校友會會長陳啟志、加州台灣同鄉聯誼會會長王竹青等。

「齊心輝映慶雙十」綜藝活動舉辦時間：9月24日（周六）午後1時入場，活動時間1時30分至4時30分。地點：洛杉磯華僑文教中心大禮堂（9443 Telstar Ave. El Monte），電話626－443－9999

南加 加州 中華民國

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