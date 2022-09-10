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角聲慈善晚宴 杜麗莎獻唱募款

記者趙健╱洛杉磯報導
角聲醫療中心15週年慈善晚宴新聞發佈會，知名歌星Teresa Carpio（中）將為募款晚宴獻唱。（記者趙健╱攝影）
角聲醫療中心15週年慈善晚宴新聞發佈會，知名歌星Teresa Carpio（中）將為募款晚宴獻唱。（記者趙健╱攝影）

角聲醫療中心15周年慈善晚宴新聞發佈會，9月9日在其艾爾蒙地市（El Monte）醫療中心舉行，知名歌星杜麗莎（Teresa Carpio）、羅斯密市（Rosemead）市長朱嘉儀（Polly Low）等名人捧場支持。此次慈善晚宴將於9月17日在聖蓋博喜來登酒店（San Gabriel Sheraton）舉行，以中式宴會形式為主，屆時，杜麗莎將獻唱多首美妙歌曲，並邀請與會者上台合唱，購票電話626-632-1994。

新聞會上，杜麗莎對角聲醫療中心多年來堅持為弱勢群體服務的善舉大為稱讚，現身說法自己去年來洛杉磯時也曾得到過該醫療中心的幫助，感觸頗深。她希望能夠盡自己的力量為醫療中心籌集善款，幫助更多人。

角聲醫療中心行政總監吳秀蘭表示，在美國，持有醫療保健卡的華人要獲得私人診所的服務並不容易，因為政府向私人診所支付的門診補助費很少，私人診所服務的意願低。所以，公益診所提供的免費服務就很重要。吳秀蘭還補充，「除了醫療方面的服務，我們還會為那些對醫療系統並不熟悉的人群，提供醫療保健卡和糧食券申請方面的協助。」

目前，角聲醫療中心旗下共設有五所醫療中心，其中位於艾爾蒙地市的醫療中心購置於2021年。此次慈善晚宴的目的就是為該中心的建設籌款，目標為200萬美元，將用於醫療室、牙科醫療室、心理輔導室、針灸室等設施建設與裝修。

艾爾蒙地 聖蓋博 洛杉磯

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