拜登減免學貸 加州人恐多繳稅

學貸免除，但加州債務人可能還要繳稅。(Pexels)

拜登總統決定中低收入 者最高可以減免2萬元的聯邦學生貸款，但是稅法專家認為，聯邦政府尚未公布施行細則，加州 也沒有和其他州一樣準備修法減免學貸稅則，因此最糟的狀況下，雖然免繳1萬元的學貸，但卻得繳800元稅金，若是免繳2萬元，稅金更增為1600元。

拜登總統雖然已經宣布，年收入低於12萬5000元的學貸貸款人，或年收入低於25萬元的雙薪學貸家庭，可免除1萬元聯邦學貸債務，聯邦裴爾助學金（Pell Grants）更可減免達2萬元。但是法律專家解釋，如果聯邦教育部 援引的是美國法典第20卷1098e節的規定，加州學貸免除的債務人才能免稅，如果援引的是其他法條，加州等州的現行稅法還是會將學貸免除視為需繳稅收入。

同時，聯邦國稅局（IRS）已經發文給教育部與其他政府債權人，不得發給債務人1099節的相關證明，因此如果學貸貸款人沒有證明，就會出現必須繳稅給加州政府的狀況。以洛杉磯縣為例，收入中位數為6萬4000元，學貸債務人獲得1萬元減免可能得繳800元稅金，2萬元增加至1600元。

對於多數加州人來說，相對於大額學貸，稅金只算是小錢；但對低收入者來說，他們可能本來月繳就有可能是0元，因此申請減免反倒要掏一大筆錢。不過，聯邦與加州政府仍未做最終決定，因此洛杉磯時報提醒學貸債務人注意相關資訊，選擇對自己最有利的方案，才不至於免了學貸卻要繳稅。