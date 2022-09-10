我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪乾旱突變狂風暴雨 加州迎「最極端氣候」周

歐記健保費用明年擬大調漲 最高可能達20%

原油外洩杭廷頓 德州公司賠490萬

編譯組／綜合報導
杭廷頓灘2021年10月時的現場照片。（美聯社）
杭廷頓灘2021年10月時的現場照片。（美聯社）

加州南部杭廷頓灘2021年10月發生原油外洩事件，總部設在休士頓的母公司Amplify Energy與旗下兩個子公司本周稍早與聯邦檢察官達成認罪賠償協定，再於8、9兩日於南加聯邦法院認罪，並同意賠償橙縣490萬元，拖沓一年的司法案件就此劃下句點。雖然加州檢方認為是一大勝利，但環保人士認為處罰太輕，不足以警醒石油業者。

Amplify Energy承認事發當時，兩艘船隻忘記收錨，並橫切過海底油管，最後導致2萬5000加侖的原油外洩，除了杭廷頓灘（Huntington Beach）被迫關閉，水域的魚類、鳥類同時遭殃。橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer）因此與加州檢察長邦塔（Rob Bonta）聯名控告Amplify Energy觸犯汙染環境與殺害海鳥等六項輕罪。

Amplify Energy 與子公司坦承疏失，並同意支付490萬元的罰金與罰鍰。邦塔稱此一結果是歷史性的成就，因為這是橙縣有史以來收到最大筆的輕罪罰金；史匹澤則說，一切都是因為Amplify Energy 的輕忽才會惹事，因為他們一再忽略漏油警示，才會導致事態越趨惡化。兩個分屬不同政黨的檢察首長也罕見地互誇對方。

稍早之前，Amplify Energy已經與聯邦檢方談好條件，支付700萬元的罰金，並負責美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）清除現場的600萬元費用。不過，Amplify Energy也非就此無罪一身輕，還必須經過12個月的觀察期，並確實改善設備以確保不會再度發生漏油事件。

Amplify Energy的董事長兼執行長Martyn Willsher表示，與聯邦與加州的協議代表了公司對地區與環境的承諾，公司未來還會繼續維持安全的營運以確保環境與周邊社區的安全。根據邦塔的說法，該起漏油事件導致海灘關閉數月，並有116隻水鳥傷亡，並且經濟傷害還會陸續浮現。

加州 橙縣 石油

上一則

訪孫中山故居 張亞中：維護兩岸和平

下一則

民眾圍攻消防車 消防局稱原因不明

延伸閱讀

熱浪乾旱突變狂風暴雨 加州迎「最極端氣候」周

熱浪乾旱突變狂風暴雨 加州迎「最極端氣候」周
升級版新冠疫苗 加州鼓勵民眾接種

升級版新冠疫苗 加州鼓勵民眾接種
德州無證客抵芝 萊特福特籲市民出錢出力

德州無證客抵芝 萊特福特籲市民出錢出力
德州8機場獲聯邦基建首款 聖安東尼奧落空

德州8機場獲聯邦基建首款 聖安東尼奧落空
不畏酷熱長周末 華人衝浪、潛水、騎單車樂活

不畏酷熱長周末 華人衝浪、潛水、騎單車樂活
男孩涉珠寶店搶案被捕

男孩涉珠寶店搶案被捕

熱門新聞

近幾年火爆螺螄粉的酸筍味道可謂一騎絕塵，有華人甚至不堪忍受而搬家。（讀者提供）

鄰居1個月吃40碗螺螄粉 華人難忍臭味憤而搬家

2022-09-03 02:13
籌碼被搶的受害人前往的賭場，自7月中旬開始籌碼優惠活動。（圖片由受害者提供）

台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒

2022-09-04 21:33
好市多13元的超便宜月餅，值不值得購買。

世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？

2022-09-02 14:53
河濱縣警局突擊行動。（警方提供）

因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠

2022-09-07 19:13
這款月餅售價13.49元。（記者陳開╱攝影）

通膨影響 南加好市多月餅熱銷

2022-09-05 14:46
女歌手穿丁字褲出演，慘遭觀眾脫褲，鹹豬手不斷。（Twitter）

世界晚報╱女歌手穿丁字褲出演 遭觀眾脫褲 鹹豬手不斷

2022-09-04 22:11

超人氣

更多 >
英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世

英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世
好市多秋季食品上架 這5類最受歡迎

好市多秋季食品上架 這5類最受歡迎
驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻

驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻
存退休老本 最怕這6件事來亂

存退休老本 最怕這6件事來亂
快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事

快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事