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洛聯合學區未預防熱浪 家長抗議

編譯組／綜合報導
家長與社區人員抗議洛杉磯聯合學區未在這波極端高溫中，替學生做更多事。（ABC 7）
家長與社區人員抗議洛杉磯聯合學區未在這波極端高溫中，替學生做更多事。（ABC 7）

ABC 7電視台報導，南加州連日遭受極端高溫之苦，家長與社區成員，7日在洛杉磯市播佑岡（Boyle Heights）Lorena Street小學，抗議洛杉磯聯合學區（LAUSD）未能在這波熱浪中替學生做更多事。他們呼籲校園「用綠色代替瀝青」，提供學童更多陰涼空間。

該活動由組織者，與致力改善洛杉磯公立學校入學機會，確保種族正義的「糾正我們的洛杉磯校園」（Reclaim Our School LA）機構合作。

與會的學區家長賈西亞（Antonieta Garcia）告訴媒體，這種極端高溫對她11歲女兒造成不小的影響，「她回到家時非常筋疲力竭，整個人非常疲累與口渴」。

另外，學區家長路易斯（Aleigh Lewis）說，很多學校的校園，幾乎都被瀝青覆蓋，「你可以想像洛杉磯聯合學區在這波熱浪，甚至整年度，因天氣所造成的影響有多深遠。現在氣溫已升高至應有水平。」

家長們呼籲學區減少校園內的瀝青用量，希望用綠色空間取代，增加公園和綠色樹木，以提高學童更多自然的陰涼空間。

學區對此發出聲明指出，校園內緩解高溫需全方位努力，「我們鼓勵地方、州和聯邦民選官員，優先考慮對校園和社區進行綠色基礎建設投資，並替加州及其他地區制定氣候變化解決方案。」

聲明並表示，學區已優先考慮升級和更換供暖通風和空調系統（HVAC）。過去20年，學區在新的HVAC系統上投資超過10億元，未來將持續尋找新計畫。

學區 洛杉磯 高溫

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