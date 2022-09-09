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加州塑膠袋 須再生材質

編譯組／綜合報導
加州立法人員通過六項塑膠廢棄物相關法案，若州長簽署，將改變民眾至雜貨零售店購買散裝農產品等習慣。（NBC）
加州立法人員通過六項塑膠廢棄物相關法案，若州長簽署，將改變民眾至雜貨零售店購買散裝農產品等習慣。（NBC）

就在加州立法者通過旨在減少塑料廢物的相關立法兩個月後，立法人員進一步通過六項新法案，減少和清理加州的廢物流。

洛杉磯時報報導，若州長紐森（Gavin Newsom）簽署這些法案，將改變大多數居民至雜貨店、電子產品或一般零售店的購物習慣。

其中一項備受矚目的法案，將影響雜貨店裝散裝農產品的塑膠袋。自2025年起，這種塑膠袋必須是可重複使用、可回收或可堆肥。

另一項法案側重熱成型塑料，也就是透過加熱成型的容器，包括用於食物的翻蓋式容器、塑膠托盤、杯子和蓋子等。

這些物品需包含一定比例的再生塑料，至2025年需達10%，2030年達30%。若不能達到這些目標，使用塑料包裝的公司，將根據他們未能達到的目標支付年度罰款。

另一法案包含電池、電子產品、葡萄酒和烈酒瓶產生的廢棄物、螢光燈，和一次性丙烷罐中發現的汞，這是加州露營地最常見到的廢棄物。自2028年起，此類一次性丙烷容器將禁止銷售，從而推動可再填充容器發展。

還有一項具有里程碑的法案，取消市政當局現在用於管理廢物的回收信用額度。

1989年「綜合廢物管理法」（Integrated Waste Management Act）要求各城鎮需將至少50%的廢物，從垃圾填埋場轉移至回收、堆肥或其他再利用形式。該法還允許他們將高達10%的垃圾送至該州剩下的兩個固體垃圾焚化場：長堤的東南資源回收設施，和莫德斯托（Modesto）郊區的Covanta Stanislaus。

而新法將焚化（incineration）重新定義為處理（disposal ），這可能會降低這種形式的廢棄物處置對城鎮的吸引力。

另一法案關於人類屍體防腐，或火化時產生的廢物。該法以華盛頓的人體堆肥法（Human body composting law）為藍本，將允許加州目的和火葬場採用更環保作法，例如分解。

代表蘋果、草莓和藍莓種植者的加州貿易團體，對熱成型塑料法案表達不滿。包括加州商會、塑料工業協會、農產品和食品服務行業協會指出，考慮加州今夏早些時候通過全面塑料立法，這項熱成型法案並無必要。

加州人反對浪費（California Against Waste）倡議主任拉皮斯（Nick Lapis）則表示，若這些法案都通過，影響將是巨大的。他說，「選擇在死後將身體做成堆肥，讓你離開這個世界，比發現它更好。」

加州 紐森 長堤

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