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LV慶200年 展200個名流定製旅行箱

記者張宏／洛杉磯報導
展覽建築本身也是一件藝術品，建築的白色立面覆蓋著條紋橙色設計，反映了早期LV行李箱圖案。（記者張宏／攝影）
展覽建築本身也是一件藝術品，建築的白色立面覆蓋著條紋橙色設計，反映了早期LV行李箱圖案。（記者張宏／攝影）

Louis Vuitton為慶祝200周年，邀請韓團BTS、玩具品牌樂高、潮流品牌Supreme等名流、名牌和藝術家，設計了200個行李箱，在比佛利山免費展出一個月後圓滿落幕，其中不乏華人的LV愛好者。

影音來源：記者張宏

Louis Vuitton今年正值品牌創立200周年，作為一個最初用行李箱打天下的時尚品牌，在200歲時回歸初心是最好的慶祝方式。Louis Vuitton在洛杉磯選擇比佛利山的Rodeo地標建築設展，這場名為「200 Trunks，200 Visionaries」的展覽，由 200款LV行李箱組成，每一款都由200名當今最具創新精神的夢想家重新設計。

來自世界各地的藝術家、演員、設計師等，被要求為1850年設計的標誌性LV旅行箱進行設計和再創作。南韓偶像團體BTS、潮牌Supreme、明星建築師Peter Marino、玩具製造商樂高、時裝設計師Nigo，和奢侈家居用品品牌Fornasetti等，都貢獻了自己的專屬創意。

展覽建築本身也是一件藝術品。該建築的白色立面覆蓋著條紋橙色設計，反映了早期LV行李箱圖案，而內部則充滿多個引人注目的展示室。一個亮點是Magic Box，這是一個覆蓋著數字屏幕的行李箱，展示了這座擁有168年歷史房子的過去和未來。

LV展出了200個造型各異的行李箱。（記者張宏／攝影）
LV展出了200個造型各異的行李箱。（記者張宏／攝影）
宛如鑲嵌著金磚的行李箱。（記者張宏／攝影）
宛如鑲嵌著金磚的行李箱。（記者張宏／攝影）

為了展示旅行箱的內部，不同的創造者賦予不同的創意，包括以飛機窗戶和城市夜景創作的行李箱，還有BTS寫滿韓文和宛如小學生塗鴉的圖案。來自布魯克林氣球公司創始人 Robert Moy，設計了氣球屋，展示了一個幾乎被現實生活的氣球吞沒的行李箱。

BTS寫滿韓文和宛如小學生塗鴉的圖案。（記者張宏／攝影）
BTS寫滿韓文和宛如小學生塗鴉的圖案。（記者張宏／攝影）

展覽吸引各地LV愛好者參觀，其中不乏華人，有帶著媽媽一起參觀的華人，也有帶著女兒來的。來自阿罕布拉的華人Monica表示，她有很多LV的單品，想身臨其境感受這個品牌200年走過的變遷。展覽設計宛如美術館，行李箱也變成藝術品，她和女兒拍了不少漂亮的照片，覺得是非常好的體驗。希望明年能帶著LV行李箱去各地旅遊。

華人 BTS 比佛利山

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