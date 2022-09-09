賭城房屋中位價連跌3個月 8月底7997獨棟屋無人開價

拉斯維加斯谷地的一隅。（美聯社）

Las Vegas Realtors的最新報告指出，拉斯維加斯谷地的房屋買賣中位價已經連續三個月下跌。南內華達地區的二手獨棟住宅中位價8月來到45萬元，低於5月的最高值48萬2000元、比7月低了3.2%。只不過平均價仍然比去年同期的40萬5000元增加了11.1%。

Las Vegas Realtors指出，房屋買賣數量正在減少，待售物件越來越多。至8月底，7997間待售的獨棟屋根本沒人要開價，較去年同期增加145.6%。因此，依照8月賣出的物件數量推斷，市場上的待售屋可供三個月銷售，是去年同期的三倍。

報告指出，8月間售出的獨棟屋、集合住宅 、連棟屋共2613間，與去年同期相比，獨棟屋少了37.6%，集合住宅、連棟屋少了31.2%。

相較於獨棟屋的跌幅，集合住宅與連棟屋8月的中位價為26萬4900元，較7月少了2.5%，也低於最高峰5月的28萬5000元。但是價格仍然較去年同期的22萬9000元增加了15.7%。

拉斯維加斯谷地的房屋買賣今年8月只有27.4%是以現金交易，低於一年前的水平，更低於2013年3月的高峰59.5%。

Las Vegas Realtors會長Brandon Roberts指出，既成屋的售價正在慢慢降回數年前的水準，但是仍然四倍於2012年1月的最低價位，當時南內華達的獨棟屋中位價僅11萬8000元。

Brandon Roberts說，房貸利率 開始攀升，價格將趨於穩定、成交物件也會減少，但待售物件會變多、買家出價也不會像之前那樣慷慨。