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聯邦贈洛港2000萬元 加快物流運送

記者丁曙╱洛杉磯綜合報導
交通部長布蒂吉格（演講者）宣布向洛杉磯港提供2000萬元贈款，建設公路等級分流項目。（Port of Los Angeles）
交通部長布蒂吉格（演講者）宣布向洛杉磯港提供2000萬元贈款，建設公路等級分流項目。（Port of Los Angeles）

洛杉磯港和多位民選官員及行業領袖，9月7日與聯邦交通部長布蒂吉格（Pete Buttigieg），共同慶祝獲得2000 萬元的聯邦RAISE基礎設施贈款，用於洛杉磯港口重要的公路鐵路等級分流，降低運輸成本，加快物資運送。

交通部長布蒂吉格說，很自豪在這裡見證如此重要的進展，但也認識到修復被大流行破壞的供應鏈，並使其在未來幾年更具彈性，還有很多工作要做。「我們慶祝贈予洛杉磯港2000萬元經費，用以減少貨運延誤，讓卡車和列車更快地運送貨物，降低運輸成本，作為對抗通貨膨脹的一部分。」

為了加快貨物運輸速度，洛杉磯港新的道路配置，將簡化卡車通往港口碼頭島上重要貨櫃和基層設施的通道，減少交通延誤、卡車停留時間和空轉車輛的溫室氣體排放。

洛杉磯市長賈西提 (Eric Garcetti) 說，洛杉磯港口不僅是地區繁榮的支柱，還是美國最強大的經濟驅動力之一，也是幫助美國與世界其他地區連接起來的十字路口。一旦完成，在「兩黨基礎設施法」基礎上和布蒂吉格部長領導下，將有助於洛杉磯港口更有效地運輸貨物，並實現最關鍵的可持續發展目標。

洛杉磯港執行長Gene Seroka 說，這是國家港口投資的里程碑時刻，他感謝布蒂吉格部長將這筆關鍵資金帶到最需要的地方。作為西半球最繁忙的貿易門戶，這筆贈款將幫助洛杉磯港進一步落實建立彈性、提高效率和可持續性的計劃，以及創造就業機會。

該項目將建造一條四車道的鐵路和公路等級分流，使卡車暢通無阻地進入終端島的一個80英畝的海上支持設施 (MSF)，該中心位置為聖彼渚灣港口的所有碼頭提供服務。目前，由於幾條頻繁使用的鐵軌和一條垂直間隙較低的隧道，阻礙了該設施的底層和空貨櫃存儲，這兩個問題可借助於該項目得到解決。

洛杉磯港執行長Gene Seroka感謝聯邦贈款幫助洛杉磯港口更有效地運輸貨物，...
洛杉磯港執行長Gene Seroka感謝聯邦贈款幫助洛杉磯港口更有效地運輸貨物，實現可持續發展目標。（Port of Los Angeles）

洛杉磯港 就業 投資

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