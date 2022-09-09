升級版新冠疫苗 加州鼓勵民眾接種

加州公共衛生廳鼓勵民眾接種升級版莫德納與輝瑞加強針。（Gettyimages）

加州 衛生福利廳（California Health and Human Services Agency）廳長Mark Ghaly博士，和加州公共衛生局（California Department of Public Health）局長Tomás J. Aragón博士，針對日前升級版新冠疫苗加強針（Updated COVID-19 boosters）在美國獲得緊急授權使用發表聯合聲明，支持聯邦免疫實踐諮詢委員會的推薦，鼓勵加州民眾踴躍接種。

加州兩位最高衛生官員指出，升級版加強劑是為年滿18歲者接種的莫德納 加強針（Moderna bivalent booster），以及為年滿12歲者接種的輝瑞加強針（Pfizer-BioNTech bivalent booster）。「大部分加州人現在都有資格接種升級版的莫德納或輝瑞加強針，並且可以在進入秋冬季時增強對新冠COVID-19的防護。這些加強劑都有著雙重功效：一方面增強對原始新冠病毒株的免疫力，另一方面也可預防威脅加州人的較新的奧密克戎變種株（Omicron variants）。因為對感染的防護會隨時間推移下降，所以更新版的加強劑是保持防護力，以及減少COVID-19帶來的嚴重後果，包括住院、長期感染COVID症狀以及死亡。」

民眾若要符合接種升級版加強針，必須至少在兩個月前已經完成初始針劑的接種，然後才能接種升級版加強劑。無論之前是否接種加強劑，之後都有資格接種升級版的加強劑。升級版雙重加強劑（updated bivalent boosters）現將取代目前已有、為滿12歲者接種的單一加強劑。5至11歲的孩童，仍然可以通過單一加強劑來增強免疫力。

與州長紐森的SMARTER計畫一致，加州公共衛生局鼓勵每個人都在室內佩戴貼合性好且過濾性佳的口罩，若暴露於病毒中，或出現症狀就去做檢測，以及加強室內通風並且在生病時待在家中。留意流鼻涕、喉嚨痛、打噴嚏或咳嗽之類的症狀，因為這些症狀可能是COVID-19或流感的徵兆。預防嚴重疾病的最佳方法，就是及時接種COVID-19或流感疫苗 。

加州政府將在最近幾天疫苗到貨後，著手準備為年滿12歲的加州人施打升級版加強針，為更年輕族群接種升級版疫苗，不會落下任何一個人。加州衛生局鼓勵民眾與自己的醫療保險單位或當地診所聯繫，預約接種升級版加強針，或通過vaccines.gov預約，以及在幾周內透過myturn.ca.gov預約。