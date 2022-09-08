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熊闖民宅翻冰箱吃蛋糕 見警立逃

記者李雪／綜合報導
熊見警察前來，立刻迅速逃跑。（視頻截圖）
熊見警察前來，立刻迅速逃跑。（視頻截圖）

警方4日在南加州范杜拉縣（Ventura County）西米谷（Simi Valley）的一處住宅，幫助屋主驅趕一名不速之客。警方7日公布的執法錄影畫面顯示，當時一隻黑熊通過一扇敞開的門進入這戶人家，不出所料地找到了進入廚房的路。

視頻來源：警方臉書/記者李雪後製

據警方消息，事發地點在Cherokee Circle 的5700號段街區。西米谷警局在臉書上分享的視頻顯示，警察打開房屋的前門並遇到了這隻熊，隨後一名警官喊道「嘿熊！熊！滾出去，熊！」沒想到非常奏效，這隻熊竟乖乖聽話出去，迅速走出家門，爬上柵欄逃走了。不久之後，牠在Cochran街和Mt. Sinai大道附近的一棵樹上被發現。

熊翻過柵欄迅速逃跑。（視頻截圖）
熊翻過柵欄迅速逃跑。（視頻截圖）

警方在貼文中表示，在居民打來的報警電話中，居民說她家中有一隻熊，她和她兒子不得不把自己鎖在樓上臥室裡。到達住所後，警察通過二樓窗戶從房主那裡拿到了鑰匙。警察打開前門，帶著一個非致命的發射器進入住宅，發射器裝上了一個大型橡膠彈丸，準備用於將熊嚇出住所。當警察進入住所時，他們觀察了一下廚房裡的熊。這隻熊似乎吃了一個新鮮出爐的蛋糕，並在冰箱裡翻找。

當日西米谷氣溫達到100度以上，這並不奇怪這隻熊正在尋找一種逃避高溫的方法，並趁機享用一些零食。而3日則有人看到一隻黑熊在另一個西米谷住宅的泳池裡游泳，並打翻他們的垃圾桶。目前尚不清楚是否是同一隻熊，但漁獵局也被告知這一事件。

警方提醒民眾不要接近熊或在遇到熊時擋住牠們的去路，靠近山區的民眾可以固定自家的垃圾桶，並去除任何引誘物，如寵物食品和餵鳥器；盡可能保持烤架清潔；在放狗出去玩之前檢查院子；保持冷靜，不要靠近熊；可以在安全距離內，大聲喧嘩、大喊大叫或敲打鍋碗瓢盆，把熊嚇跑。

警察 臉書 加州

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