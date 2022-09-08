狩獵區中箭 亞市警尋負傷熊盼救治

這隻黑熊常來亞凱迪亞宅院泳池嬉水，最近中了箭傷，加州漁獵局尋找。（CBS視屏截圖）

據城市新聞社（CNS）和CBS2電視台消息，加州 漁獵局（California Department of Fish and Wildlife）官員請求公眾幫助，尋找在華人 社區亞凱迪亞 （Arcadia）市附近被箭射傷的一隻熊，盼能給予救治。

加州漁獵局希望找到這隻受傷的熊，評估牠的狀況。這隻熊是周日中午左右被人看到，牠可能是在加州棲息地聯盟允許的弓箭狩獵區（bow-hunting area），被箭射中。

當地居民卡馬喬（Ernie Camacho）告訴 CBS2電視，這隻熊是附近的常客，看到這隻受傷的動物是一次痛苦經歷。「當看到牠最初躺在前面的草坪上時，可能離我們約25-30呎，很無助。牠側躺著，抬起頭看著我們，幾乎像是在尋求幫助，牠抬起爪子，這是最令人心痛的事情。」卡馬喬說進一步說，「是箭傷吧，我不知道箭有多大，但是熊受傷了」。

卡馬喬補充說，過了一會兒，這隻熊站起身來，小心翼翼地蹣跚著走到幾個街區外的另一個院子裡，但很明顯這隻熊受了重傷，而且很痛苦。

卡馬喬告訴 CBS2，「這隻熊顯然很痛苦，事實上，當我們看見牠消失在灌木叢中時，我們能聽到牠的呻吟聲，這非常令人難過」。

亞凱迪亞市警方要求任何看到這隻熊的人們，撥打626-574-5150聯繫。