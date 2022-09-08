全美巡迴 台北主廚分享5精緻料理

主廚講師劉宜嘉分享讓涼拌西芹不同凡響的愛文芒果泥調味料。（記者蕭迪玉／攝影）

由加州柑縣台美商會主辦的台灣美食 國際巡迴講座在橙縣 場，6日下午在破紀錄的高溫下如期舉行，活動由陳鳳桃策畫，李彩儀負責採買食材，僑務諮詢委員邱垂煌、林翠雲提供場地及飲料，台北福華大飯店江南春餐廳主廚劉宜嘉示範五道美食，並分享廚師烹調小秘訣，充滿人情味的講解令全場來賓回味無窮。

橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如致詞說，此次僑委會請來福華大飯店的劉宜嘉及陳俊毓兩位廚藝講師，結合傳統烹調手法，及在地新鮮食材，展示台灣精緻料理的廚藝，讓人看見台灣除了路邊攤之外，更有高檔的美食文化。

應邀出席的約巴林達市市議員黃瑞雅(Peggy Huang)表示，她經常返台的主因就是受到美食誘惑，感謝僑委會安排台灣美食國際巡迴講座，讓台僑有機會更親近故郷美食。

台灣美食國際巡迴講座展示色香味俱全的美食料理。（記者蕭迪玉／攝影）

主廚講師劉宜嘉說，今年美西的台灣美食巡迴講座以「饗宴美食，遇見台灣」為主題，在8月24日至9月9日期間巡迴美國鹽湖城、舊金山灣區、聖地牙哥、橙縣等地。啟程前就跟柑縣台美商會規畫好菜單，這次為了示範道地的「酒糟烤鹹肉」及「府城米糕」，還特別從台灣帶來手作的油葱酥及酒糟，再搭配本地採購的上等食材，這正是精緻料理與眾不同的秘訣。

劉宜嘉在示範作法時透露，美食要兼顧色、香、味，擺盤的食器及配料都要注意，例如「香芒芥末拌西芹」雖是前菜，用切片的牛番茄來陪襯西芹，鮮明的色彩對比，就能達到亮眼的效果。「葱油芋奶雞」的盤飾直接摘取庭園中的迷迭香、綠葉和冬青果，洗淨後就是別出新裁的盤飾，也顯示主廚的巧思與用心。

「核桃 脆皮牛肉」是運用在地食材肋眼牛肉、核桃、洋菇、洋葱及蒿苣生菜，強調新鮮、營養、美味，而「酒糟烤鹹肉」則是以傳統節慶的食材，勾起小時候過年的味覺記憶。採用麻油為底的「府城米糕」源自台南早年民間產婦進補的米糕，每道菜背後的故事也能透過美食傳達富有地方特色的文化。