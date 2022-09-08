美最難負擔生活10城 加州占9

蘋果總部所在地庫比蒂諾居民平均每年生活成本超過21萬元。（Getty Images）

根據數據，美國城市居民平均每月生活費為5111.17元，相當於每年6萬1334元。對許多人來說，這個數字已是極限。但對美國生活成本最高城市的居民來說，尤其是加州 租房者，每月生活費要低於六位數幾乎不可能。

個人理財網站GOBankingRates使用ApartmentList的租賃數據、Sperling's Best的生活成本數據，以及勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）的平均支出數據，找出美國最難以負擔生活的十個城市。其中有九個在加州，南加爾灣 與新港灘兩個上榜，五個在灣區，唯一不在加州的是紐澤西州霍布肯（Hoboken）。

艾姆瑞維爾（Emeryville）

艾姆瑞維爾是知名動畫公司Pixar總部的所在地，它的年生活成本為9萬4147.69元，平均每月為7845.64元，是十個城市中年生活成本低於10萬元的兩個城市之一，但它的宜居性（livability）得分最低，只有67分。艾姆瑞維爾2022年一房公寓平均月租金 為2631.29元。

瑪利那岱瑞（Marina del Rey）

瑪利那岱瑞是榜上另一個年生活成本低於10萬元的城市，為9萬8931.74元，平均每月為8244.31元，但其宜居性得分高達84分，比艾姆瑞維爾高出許多。瑪利那岱瑞的租金十分昂貴，一房公寓平均月租金高達4471.14元。

森林湖（Lake Forest）

森林湖年生活成本為10萬零2979.79元，平均每月為8581.65元，宜居性為77分，但優點是一房公寓平均月租金相對較低，為2544元。

爾灣（Irvine）

爾灣宜居性為79分，屬中等，年生活成本為11萬4755.91元，平均每月為9562.99元，一房公寓平均月租金為2675.57元。

聯合市（Union City）

聯合市的宜居性只有68分，是十個城市中倒數第二低。不過，好處是一房公寓平均月租金是十個城市中最低，只有2497.29元。這裡的年生活成本為12萬2054.66元，平均每月為1萬零171.22 元。

都布林（Dublin）

都布林宜居性得分高達82分，但年生活成本和聯合市不相上下，為12萬2,115.99元，平均每月為1萬零176.33元，一房公寓平均月租金為2753.29元。

佛斯特市（Foster City）

佛斯特市一房公寓平均月租金為3085.14元，是十個城市中月租金超過3000元的兩個城市之一，另一個是瑪利那岱瑞。這裡的年生活成本為17萬6764.59元，平均每月為1萬4730.38元，宜居性得分為80分。

新港灘（Newport Beach）

新港灘的年生活成本為21萬6693.02元，是十個城市中年生活成本超過20萬元的兩個城市之一，平均每月為1萬8057.75元。

庫比蒂諾（Cupertino）

蘋果總部所在地庫比蒂諾是美國生活成本最高的城市，年生活成本高達21萬7490.36元，平均每月為1萬8124.20元。庫比蒂諾宜居性得分為83分，為十個城市中前三高。