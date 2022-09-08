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洛城新語／加州不適人居愈來愈真實

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加州不適人居愈來愈真實

加州不再適合人居，「出走加州」近年喊得震天價響，多半是因政治傾向嫌加州自由化太過頭，因此遷往內陸紅州。2020年加州人口減少26.2萬，2021年有4.3萬人遷入加州，但人口淨流失仍達11.7萬人，使加州的聯邦眾議員減少一席。加州近年乾旱缺水、山火嚴重，還有大地震威脅，高稅率、高物價等，似印證美好的加州生活已一去不復返。

加州連續十天超過華氏百度高溫，即使不是沙漠區，最高溫達攝氏43度，把加州人烤怕了，即使在家避暑想多花錢吹冷氣，都未必可得。因為加州缺水乾旱，電力供應也叫急，必須節約用電，並分區停電。

加州居民真辛苦，不但承受高油價(汽油永遠比外州高一元或更多)、高房價、州所得稅率和銷售稅率全美最高，還有高物價、高通膨、高犯罪率，偷竊搶劫案層出不窮。民主黨政客自由化過頭瞎折騰，近期還提議在華人區開設所謂毒品安全注射站，因華人居民反對而作罷。但毒品泛濫、遊民充斥，加州匯集逾16萬遊民，州府近年花費百億整頓，遊民卻愈來愈多，街頭更不安全。

人禍之外，加州乾旱可能延續數年，甚至永遠回不去了。缺水的加州居民，不能洗車、不能澆草皮或蒔花弄草種菜，節約用水漸深入日常生活，連洗澡都有負擔了。

如不幸遇山火，須提防住宅被波及，還有空氣汙染，加州空氣是全美最差，不利健康；專家警告，規模達9.0的超級地震隨時來襲。近日洛加大學者新研究警告，因氣候變遷影響，加州可能爆發大洪水，淹沒整個中央山谷農業區，讓人感覺加州居像在賭博，甚至賭命。

加州因良好氣候，吸引全美民眾，成為「黃金州」，亞洲移民因地利之便，使加州成全美亞華裔人口最多的州。如今新移民除非腰纏萬貫，包括華人二、三代想買房難如登天。大洛杉磯華人密集區中間房價逾90萬元，即使有能力買房，每年財產稅需逾1萬元，薪資階層夫婦倆打拚半輩子想買房，就須勤儉打拚扮「房奴」，「美國夢」在加州接近消失了。

疫情後通膨發酵，如今洛杉磯物價普遍比台海兩岸或外州高，日常購物銷售稅率達10.5%的城市，比比皆是。資深移民說，美國生活品質好，但花費太高，難存錢，養兒育女更難。商家作生意雖有各種優越條件，加州企業稅一樣高，環保、保險等法規嚴格，成本高企，生意同樣難做。

毋怪乎近年尤其白人老住民，紛紛售屋遷居外州。因為加州自然和人為條件，都變得不宜居、不可逆轉。即使有些評鑑機構仍把加州城市，如舊金山、爾灣或柏克萊等，列入全美最宜居城市中，但這些夾帶自由派思維的評鑑，難獲普遍認同。

加州各種條件都在退步，華裔老移民即使想搬離加州，卻因生活習慣、語言和族裔等因素，談何容易，只能忍耐等待變化。加州條件變差了，但還有其他特色可能比母國強，想落葉歸根不如落地生根，讓下一代去奮鬥選擇。加州居有這些感慨，真是始料未及。

加州 華人 移民

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