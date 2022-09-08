美國版i14取消實體Sim卡

「動態島」提供一種與活動、提示和通知互動的新方式。（蘋果提供）

蘋果7日發布新款手機 、手錶和耳機，對於這次iPhone 14和Pro，華人 網友認為最大亮點是「動態島」互動功能，和美國用戶兩年免費使用的衛星鏈接功能，而最被人吐槽的是，美國版手機取消實體Sim卡，讓那些經常要回中國雙卡切換的用戶大呼不人性。

讓美國消費者欣慰的是iPhone14價格和去年iPhone13相同，新增支持multiple eSIM，無需實體SIM卡（支持AT&T、T-mobile、 Ｖerizon等），還新增車禍檢測（crash detection），發生車禍後可自動撥打911。新增衛星緊急求救（15秒內發送短信），但僅限美國和加拿大用戶免費使用兩年。

iPhone14 pro美國的價格也和去年一樣，其相機系統展現更強大的軟硬體深度整合，升級4800萬像素主相機，擁有四合一像素感光元件。還採用「光像引擎」使運算攝影功能更進步，透過「深度融合」技術讓低光源照片表現大幅躍進，讓細節還原度更好更有層次。

對於這次新品手機網友意見不一，有人認為特別心動衛星鏈接功能。華人Tina表示，手機有衛星鏈接功能太有用，蘋果在這方面完全吊打安卓和華為。因為疫情在家工作，手機還是X，一直沒升級，本來還打算抗一年的，現在就想換。

但是美版手機沒有物理sim卡槽，讓那些經常出國需要雙卡槽的人非常不滿。華人Danny表示，這個是來懲罰需要出差的人的嗎？難以想像一個手機只能在自己國家用。他出去玩第一件事就是機場買張卡換上。雙卡特別有用。蘋果真的是賺錢第一，先去掉充電器，再砍掉耳機插孔，這次又沒物理SIM卡槽，關鍵還分國家和地區，實在太不方便了，毫無人性考量。

也有人期待全新的Apple watch Ultra運動手錶。華人孫先生熱愛極限運動，他說，這款手錶防高溫低溫水壓，超長待機，適合戶外運動，配有市場上最精準的GPS和防迷路地圖，可潛水40m， 再也不用擔心在沒有信號的地方迷路。