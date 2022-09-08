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翻修順利 漢庭頓圖書館英國茶室明春重開

聖瑪利諾訊
漢庭頓圖書館公園玫瑰園英國茶室翻修1911年原始建築的正面，並增戶外用餐區。（漢庭頓圖書館公園）
漢庭頓圖書館公園玫瑰園英國茶室翻修1911年原始建築的正面，並增戶外用餐區。（漢庭頓圖書館公園）

多年來深受文化藝術和茶藝愛好者喜愛的漢庭頓圖書館、藝術博物館和植物園玫瑰園英國茶室，在持續兩年的關閉之後，目前重整和擴建工程進展順利，預計2023年春季以全新面貌向公眾重新開放。

漢庭頓圖書館表示，本次修建工程也是漢庭頓玫瑰園英國茶室自1980年代向公眾開放以來，首次大規模的修整和擴建，翻修工程包括修復1911年原始建築的正面，增加一個新的戶外用餐區，服務區的功能也將改進和升級。翻修工程由漢庭頓圖書館公園和建築資源小組（Architectural Resources Group） 聯手開發，包括升級室內用餐空間、廚房現代化、新的洗手間和輔助區域，茶室東側增加一個新涼亭，連接茶室和莎士比亞花園，提供戶外用餐服務。茶室西側通往藥草園的房間也正在裝修中，未來除了用於茶室一般服務外，還將提供私人出租。

該項耗資1120萬元的項目21年底動工，資金完全來自慈善捐款。漢庭頓圖書館公園英國茶室自2020年3月起因疫情來襲對公眾關閉，加上後來開始的翻修工程，至今已超過兩年半未對公眾開放。

漢庭頓總裁Karen R. Lawrence表示，漢庭頓圖書館公園的英國花園和茶室是公眾最喜歡的建築之一，自幾十年前首次向公眾開放以來，一直是漢庭頓公園最具地標性的區域。

漢庭頓玫瑰花園英國茶室建於1911年，最初是亨利E.漢庭頓的台球室和保齡球館。該建築由建築師Myron Hunt設計，他還設計了亨利和太太阿拉貝拉漢庭頓公園内的住所（現為漢庭頓美術館）、圖書館大樓和漢庭頓的車庫（現為MaryLou和George Boone畫廊）。

1928 年，也就是漢庭頓去世（阿拉貝拉於1924年去世）一年後，漢庭頓武術館和公園向公眾開放，台球室和保齡球館被改造成「茶室」，為遊客、工作人員和研究人員提供午餐。1940年的菜單上有果醬、麵包、黃油、英式鬆餅和生菜蛋黃醬三明治等多種選擇。1943年至1959年間，遊客的餐飲服務因虧損而中斷。在1960和70年代，該空間作為員工和訪問研究人員使用的自助餐廳的延伸，也用於臨時會議。1980年代開始提供英式下午茶，深受民眾喜愛。

漢庭頓圖書館 英國 植物園

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