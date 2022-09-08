速食業勞工法批准 反對者拚推翻

加州州長紐森才簽署批准速食業勞工保護法案，反對者就展開推翻這項法案的行動。（美聯社）

加州 州長紐森（Gavin Newsom）勞工 節才簽署批准一項提高速食業勞工最低工資的法案，反對者就展開推翻這項法案的行動。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）辦公室提供的一份文件副本顯示，反對者6日提出了一項分發請願書收集簽名的申請，以啟動公民投票，讓選民決定是否應該成立委員會制定速食業勞工最低工資、工作時數和工作條件。

如果反對者成功收集到足夠的簽名啟動公投 ，速食業勞資雙方將會展開一場代價昂貴的爭鬥。在加州，受到高度矚目的法案的宣傳活動，有可能花費數億元。

這項法案受到勞工工會和提倡提高最低工資的團體「爭取15元」（Fight for $15）的支持。服務業勞工國際工會（Service Employees International Union）會長亨利（Mary Kay Henry）和「爭取15元」領導人佛羅雷斯（Sandro Flores）發表共同聲明，批評反對者發起公投是為了規避立法程序。

佛羅雷斯說：「我們挑戰了全世界最大的企業，在提高速食業標準方面贏得了一席之地。然而，這些全球市值數百億元的企業，並沒有為了勞工、加盟店和消費者，和我們共同合作改善這個行業，反而計畫花數億元來阻止我們。」

亨利稱，發起公投是「一項非常貪婪和懦弱的行為」。

亨利說：「速食業者想要用錢剷除這項旨在提高勞工工資、確保商店安全健康、為所有人改善這個行業的法律。」

提交給加州檢察長辦公室的文件中列出的兩名公投申請者，是加州居民麥德姆德（Steven McDermed）和艾文斯（Amber Evans），兩人的代表律師歐內托（Kurt Oneto）、加州餐飲協會（California Restaurant Association）國際加盟店協會（International Franchise Association）都未對此發表意見。

紐森簽署的法案將成立一個委員會，為全國分店超過100家的速食業者制定標準，這些業者包括麥當勞、Chipotle和In-N-Out。

包括加州餐飲協會、國際加盟店協會、加州商會（Chamber of Commerce）在內的反對者認為，這項法案會提高速食店商品的價格，而且，把速食業單獨挑出，給予額外的法律規範，對業者不公平。

加州檢察長辦公室預計，會在16日前公布這項公投的名稱和簡介，支持公投者就可以開始收集簽名。從新法生效首日起，支持公投者有約三個月的時間收集簽名，簽名數目必須超過上次州長選舉投票總數的5%，提案才有資格被列進2024年11月選舉的選票。