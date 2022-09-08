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內陸野火延燒近萬畝 2死1傷

記者啟鉻／河濱縣報導
發生在大熊湖的雷達福特野火延燒近千畝。（聖伯納汀諾縣消防局提供）
發生在大熊湖的雷達福特野火延燒近千畝。（聖伯納汀諾縣消防局提供）

至7日傍晚，南加內陸河濱縣海梅特市「費爾維野火」（Fairview fire）蔓延近1萬畝。聖伯納汀諾縣大熊湖「雷達福特」野火（Radford fire）進展較慢，燃燒面積不到1000畝。截至發稿，兩處野火撲火控制面積尚無進展。

內陸兩處野火均發生在勞工節當天午後。費爾維野火經過一夜燃燒，7日上午蔓延至7091畝，至午後稍晚，面積達9846畝。除先前報導兩人死亡一人燒傷，火災並未繼續導致居民傷亡。由於天氣高溫乾旱狀況沒有緩解，火場面積持續向周邊擴大。野火控制面積依舊保持在5%。

從目前報導的撲火人員數量看，在海梅特市發生的野火，因灌木較少，消防人員及滅火設施要少於大熊湖地區火場。鑑於費爾維野火面積迅速擴大，已經竄入聯邦國土地區，加州防火廳／河濱縣消防局指揮官傑森，已要求增派支援，撲火人員及滅火設備數量要增加一倍。

據消防單位表示，截至7日午後4時，加州防火廳對野火進一步影響到部分社區發布撤離令，這些地點包括Cactus Valley路南部，Minto Way街北部，以及Red Mountain路等。

大熊湖雷達福特野火，延燒進展較慢，目前火災面積990畝，仍維持2%控制面積。火場位於Barton Flats 和 Snow Summit 地區。聯邦森林防火局表示，現場有超過47名消防員撲火，還有空中滅火機支援。炎熱和乾燥環境給滅火帶來很大阻礙。

現無人員傷亡報導。紅十字會在大熊湖高中設立庇護中心。聖伯納汀諾縣警方已經將火場附近動物園裡的部分動物轉移，包括各種鳥及其它小動物，轉移至Meadow Park的體育館。

河濱縣費爾維野火已蔓延近萬畝。（河濱縣消防局提供）
河濱縣費爾維野火已蔓延近萬畝。（河濱縣消防局提供）

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