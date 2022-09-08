卡魯索訪華埠國泰老人中心

卡魯索承諾未來為亞裔好好服務。（記者張庭瑜╱攝影）

在中秋佳節來臨之際，洛杉磯 市市長候選人卡魯索(Rick Caruso)與羅省中華總商會主席莊佩源（Chester Chong）一同準備雙黃月餅，在9月７日（周三）與華埠 國泰老人公寓的耆老們，歡聚慶中秋，並關心他們的生活環境是否改善。

洛杉磯華埠的國泰老人中心，先前曾因電梯及洗衣房等設備年久失修，管理方又未能及時找人修復，給老人的生活帶來極大不便。最近疑似管理方想出售該地，疑以管理不利方式惡意逼居民搬離，讓多位居民極度不滿。而洛市長候選人卡魯索繼端午節拜訪該老人中心後，再度回訪關心現狀，並贈送居民應景糕點月餅。

卡魯索的回訪讓公寓居民十分開心，數十人主動上前合影留念。卡魯索表示，非常高興能看望老人家們，也很榮幸有大家支持他，對於洛市頻發的治安亂象他看在眼裡，也向大家保證選上後會致力於打擊犯罪，保護所有亞裔 居民不再為仇恨犯罪發愁擔心。而他於洛杉磯成家立業，四個子女也都於洛市成長就業，希望未來能為大家重新找回曾經的安定和興盛的城市。

卡魯索也保證，選上後會聘請一位亞裔副市長，專心為亞裔社區服務，也更徹底的了解亞裔社區不同的需求。

莊佩源表示，希望洛市未來能在一位非典型政治家及真正為民眾服務的人帶領下，解決洛市亂象，包括目前的治安、種族歧視及流浪漢等問題。此外，洛杉磯警力也在預算一再刪減下，極度緊縮。而這次回訪由卡魯索主動提出，卡魯索告訴他，繼上次拜訪後，一直擔心住戶們的居住環境是否真正得到改善，因此他相信卡魯索在當選後一定會有所作為。