我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從不識英文字母到成為公民 金山72歲華裔圓美國夢

房貸利率漲 高盛學者警告：美房價2023將停滯增長

卡魯索訪華埠國泰老人中心

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
卡魯索承諾未來為亞裔好好服務。（記者張庭瑜╱攝影）
卡魯索承諾未來為亞裔好好服務。（記者張庭瑜╱攝影）

在中秋佳節來臨之際，洛杉磯市市長候選人卡魯索(Rick Caruso)與羅省中華總商會主席莊佩源（Chester Chong）一同準備雙黃月餅，在9月７日（周三）與華埠國泰老人公寓的耆老們，歡聚慶中秋，並關心他們的生活環境是否改善。

洛杉磯華埠的國泰老人中心，先前曾因電梯及洗衣房等設備年久失修，管理方又未能及時找人修復，給老人的生活帶來極大不便。最近疑似管理方想出售該地，疑以管理不利方式惡意逼居民搬離，讓多位居民極度不滿。而洛市長候選人卡魯索繼端午節拜訪該老人中心後，再度回訪關心現狀，並贈送居民應景糕點月餅。

卡魯索的回訪讓公寓居民十分開心，數十人主動上前合影留念。卡魯索表示，非常高興能看望老人家們，也很榮幸有大家支持他，對於洛市頻發的治安亂象他看在眼裡，也向大家保證選上後會致力於打擊犯罪，保護所有亞裔居民不再為仇恨犯罪發愁擔心。而他於洛杉磯成家立業，四個子女也都於洛市成長就業，希望未來能為大家重新找回曾經的安定和興盛的城市。

卡魯索也保證，選上後會聘請一位亞裔副市長，專心為亞裔社區服務，也更徹底的了解亞裔社區不同的需求。

莊佩源表示，希望洛市未來能在一位非典型政治家及真正為民眾服務的人帶領下，解決洛市亂象，包括目前的治安、種族歧視及流浪漢等問題。此外，洛杉磯警力也在預算一再刪減下，極度緊縮。而這次回訪由卡魯索主動提出，卡魯索告訴他，繼上次拜訪後，一直擔心住戶們的居住環境是否真正得到改善，因此他相信卡魯索在當選後一定會有所作為。

對於國泰老人公寓現狀，居民表示，蔡姓管理者開始變本加厲，不但不給熱水，周末也不安排守衛，連房租也由原先的1700元上漲至2700元，讓居民苦不堪言。

居民與卡魯索合影。（記者張庭瑜╱攝影）
居民與卡魯索合影。（記者張庭瑜╱攝影）
卡魯索一一與居民握手致意。（記者張庭瑜╱攝影）
卡魯索一一與居民握手致意。（記者張庭瑜╱攝影）
居民獲贈月餅， 十分開心。（記者張庭瑜╱攝影）
居民獲贈月餅， 十分開心。（記者張庭瑜╱攝影）

亞裔 洛杉磯 華埠

上一則

好康報您知／心安超市(Zion Market）

下一則

全美巡迴 台北主廚分享5精緻料理

延伸閱讀

世界氣功日 10日華埠登場

世界氣功日 10日華埠登場
洛市長選舉 巴斯大幅領先

洛市長選舉 巴斯大幅領先
投保壽險熱度 降回疫前水準

投保壽險熱度 降回疫前水準
運華女從法拉盛到賓州賣淫 48歲女蛇頭認罪遞解返中 上訴被駁

運華女從法拉盛到賓州賣淫 48歲女蛇頭認罪遞解返中 上訴被駁
民眾投保壽險熱度降溫 回到疫前水準

民眾投保壽險熱度降溫 回到疫前水準
洛市長候選人貝斯 訪中華會館 承諾重視治安等問題

洛市長候選人貝斯 訪中華會館 承諾重視治安等問題

熱門新聞

近幾年火爆螺螄粉的酸筍味道可謂一騎絕塵，有華人甚至不堪忍受而搬家。（讀者提供）

鄰居1個月吃40碗螺螄粉 華人難忍臭味憤而搬家

2022-09-03 02:13
籌碼被搶的受害人前往的賭場，自7月中旬開始籌碼優惠活動。（圖片由受害者提供）

台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒

2022-09-04 21:33
好市多13元的超便宜月餅，值不值得購買。

世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？

2022-09-02 14:53
鑽石吧市位於鑽石吧大道一所學校停車場發生盜竊案。（記者啟鉻／攝影）

接兒放學 華婦被砸車窗竊包 現金數千、駕照沒了

2022-09-01 02:20
這款月餅售價13.49元。（記者陳開╱攝影）

通膨影響 南加好市多月餅熱銷

2022-09-05 14:46
世說新聞深度對話City Of Hope，也就是希望之城的資深癌症專家陳克瑜，為您揭示癌症的秘密。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人這些習慣易致癌 希望之城醫師答疑

2022-08-30 22:01

超人氣

更多 >
安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡

安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡
成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑
這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點

這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點
因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠

因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠
全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？

全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？