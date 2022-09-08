新加強針雙功效 可抗原始變種病毒

加州公共衛生局Gil Chávez博士指出，新加強針可同時對抗原始毒株和變種病毒。（會議截屏）

新冠疫情仍在繼續，聯邦疾病防治中心（CDC）日前認可更新版本的疫苗 加強針，正準備全面投入使用中。少數族裔媒體中心9月7日舉辦專題討論，邀請專家講解最新的加強針具體有哪些功效，以及需要注意的事項。

據相關報導，加州 預計收到FDA批准的100萬最新版本的加強針劑，在未來數天至數周內對12歲以上人士提供。加州公共衛生局（California Department of Public Health）傳染病中心副主任Gil Chávez博士指出，更新版本的加強針，除了能對抗新冠原始毒株外，還可以針對最新的變種病毒提供保護，發揮雙重作用，防止病毒廣泛傳播。

Chávez表示，科學界不斷證明疫苗安全有效，最新的加強針也是如此。他說：「新冠疫苗拯救了數百萬人的生命，幫助我們抵禦病毒帶來的最壞結果，讓國家、社區繼續前進。」和其他許多疫苗一樣，新冠疫苗需要加強劑量，才能持續保護人們免受嚴重疾病的影響，「疫苗保護力隨時間推移減弱，加強針是恢復保護力、減少病毒帶來嚴重後果的一種安全方式。」

對於人們質疑的突破性感染，Chávez說他在已接種加強針下感染病毒，但得益於疫苗保護，症狀非常溫和。專家強調，接種疫苗從來不表示不會感染新冠，而是降低重症率、住院率和死亡率。

據悉，最新版本的加強針推出後，之前的加強針將不再提供給12歲以上的人士。 Chávez指出，如果想獲得新加強針，民眾必須在至少兩個月前完成基礎劑量的接種，「無論之前有無打過加強針，或打過幾針，都可以使用新的加強針，但需要先完成基礎接種。」

人們提出疑問，很多人已感染過病毒，獲得自身免疫力 ，為何還需要接種加強針。 Chávez認為，通過感染病毒獲得的免疫力持續性有限，三個月後就會逐漸減弱，「已感染群體完全恢復後，可以再過三個月接種新加強針。」

加州聖荷昆縣公共衛生官員 Dr. Maggie Park在講座中指出，最近新冠感染率、患者住院率有所上升，因此新加強針的推出非常及時。對於很多人不願接種加強針，Park認為，主因是人們覺得疫情已經結束，但事實上病毒還在不斷變種；另外一個原因是，很多人對長時間的疫情已疲乏，更對沒完沒了的接種加強針感覺厭倦。

瓦茲健康照護機構(Watts Healthcare Corp.)首席醫療官布魯克斯(Oliver Brooks)表示，還有不少人仍在猶豫接種新冠疫苗，認為開發太快，不信任其安全性，「事實上我們已做了很長時間的研發和努力，而且已有這麼多人接種疫苗，安全有效不容置疑。」布魯克斯指出，感染病毒產生的自身免疫力會隨時間推移下降，只有接種疫苗後產生的混合免疫力更具保護效果。此外，如果沒有接種疫苗，感染病毒後出現的新冠後遺症現象將更普遍，「相比恐懼疫苗帶來的副作用，更害怕的應該是感染病毒帶來的後果。」