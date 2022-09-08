激發新銳譯者 美籍師指導翻譯台灣文學

2022年度新銳譯者指導計畫開放申請。（台灣書院提供）

駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處台灣書院，將與美國文學翻譯家協會（American Literary Translators Association，ALTA）合辦「新銳譯者指導計畫」，由美籍譯者柏艾格(Steve Bradbury)擔任導師指導翻譯台灣文學作品，即日起接受投稿。

創立於1978年的美國文學翻譯家協會，長期於全美從事文學翻譯推廣，並在每年舉辦全美最大文學翻譯年會，匯聚來自世界各國超過500名參與者，促成多部譯作出版為專書。並從2015年起開辦「新銳譯者指導計畫(ALTA Emerging Translator Mentorship Program)」，透過協會內經驗豐富的譯者與新銳譯者共同合作，翻譯多篇文學作品，迄今已有16個語言的譯作於ALTA年會發表。

駐洛經文處台灣書院自2022年與ALTA合辦「新銳譯者指導計畫」，並從即日起至11月30日(美西時間)接受投稿，凡出版過一本完整翻譯作品的譯者即符合報名資格。獲選者更將獲文化部贊助支持，接受為期九個月的專業翻譯業師指導，參加2023年舉行的ALTA年會發表翻譯成果。2023年將由美籍譯者柏艾格(Steve Bradbury)擔任導師。

柏艾格先前於台灣中央大學講授文學多年，並從事當代華文詩作翻譯，具豐富翻譯經驗，近期翻譯著作有台灣詩人阿芒詩集Raised by Wolves: Poems andConversations，並榮獲美國筆會文學獎翻譯詩集獎。

報名網址及須知請參閱，https://alta.submittable.com/submit。ALTA新銳譯者指導計畫資訊請詳：https://literarytranslators.org/mentorships；或聯繫台灣書院鄭如婷秘書， 電郵：[email protected]，或撥打(213) 403-0168#103。