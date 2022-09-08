我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「臉書直播殺人」釀4死3傷 田州19歲槍手遭警拘留

從不識英文字母到成為公民 金山72歲華裔圓美國夢

激發新銳譯者 美籍師指導翻譯台灣文學

洛杉磯訊
2022年度新銳譯者指導計畫開放申請。（台灣書院提供）
2022年度新銳譯者指導計畫開放申請。（台灣書院提供）

洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院，將與美國文學翻譯家協會（American Literary Translators Association，ALTA）合辦「新銳譯者指導計畫」，由美籍譯者柏艾格(Steve Bradbury)擔任導師指導翻譯台灣文學作品，即日起接受投稿。

創立於1978年的美國文學翻譯家協會，長期於全美從事文學翻譯推廣，並在每年舉辦全美最大文學翻譯年會，匯聚來自世界各國超過500名參與者，促成多部譯作出版為專書。並從2015年起開辦「新銳譯者指導計畫(ALTA Emerging Translator Mentorship Program)」，透過協會內經驗豐富的譯者與新銳譯者共同合作，翻譯多篇文學作品，迄今已有16個語言的譯作於ALTA年會發表。

駐洛經文處台灣書院自2022年與ALTA合辦「新銳譯者指導計畫」，並從即日起至11月30日(美西時間)接受投稿，凡出版過一本完整翻譯作品的譯者即符合報名資格。獲選者更將獲文化部贊助支持，接受為期九個月的專業翻譯業師指導，參加2023年舉行的ALTA年會發表翻譯成果。2023年將由美籍譯者柏艾格(Steve Bradbury)擔任導師。

柏艾格先前於台灣中央大學講授文學多年，並從事當代華文詩作翻譯，具豐富翻譯經驗，近期翻譯著作有台灣詩人阿芒詩集Raised by Wolves: Poems andConversations，並榮獲美國筆會文學獎翻譯詩集獎。

報名網址及須知請參閱，https://alta.submittable.com/submit。ALTA新銳譯者指導計畫資訊請詳：https://literarytranslators.org/mentorships；或聯繫台灣書院鄭如婷秘書， 電郵：[email protected]，或撥打(213) 403-0168#103。

洛杉磯

上一則

蘋果手機發布 美國版取消實體Sim卡被認為不人性

下一則

大莊家 中秋抽獎送總值10萬元現金及獎賞

延伸閱讀

胡適是張愛玲的神明級偶像？ 張迷讀張愛玲書信集解密

胡適是張愛玲的神明級偶像？ 張迷讀張愛玲書信集解密
瘂弦的行板

瘂弦的行板
輿論戰勝血脈 賈淺淺遭作協除名 能進會員名單被指「靠爸」

輿論戰勝血脈 賈淺淺遭作協除名 能進會員名單被指「靠爸」
布碌崙「露天大學」 張家綸講解台灣當代詩歌

布碌崙「露天大學」 張家綸講解台灣當代詩歌
華府書展9/3登場 5華裔作者受邀交流

華府書展9/3登場 5華裔作者受邀交流
海外華文文學史料研究

海外華文文學史料研究

熱門新聞

近幾年火爆螺螄粉的酸筍味道可謂一騎絕塵，有華人甚至不堪忍受而搬家。（讀者提供）

鄰居1個月吃40碗螺螄粉 華人難忍臭味憤而搬家

2022-09-03 02:13
籌碼被搶的受害人前往的賭場，自7月中旬開始籌碼優惠活動。（圖片由受害者提供）

台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒

2022-09-04 21:33
好市多13元的超便宜月餅，值不值得購買。

世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？

2022-09-02 14:53
鑽石吧市位於鑽石吧大道一所學校停車場發生盜竊案。（記者啟鉻／攝影）

接兒放學 華婦被砸車窗竊包 現金數千、駕照沒了

2022-09-01 02:20
這款月餅售價13.49元。（記者陳開╱攝影）

通膨影響 南加好市多月餅熱銷

2022-09-05 14:46
世說新聞深度對話City Of Hope，也就是希望之城的資深癌症專家陳克瑜，為您揭示癌症的秘密。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人這些習慣易致癌 希望之城醫師答疑

2022-08-30 22:01

超人氣

更多 >
安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡

安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡
這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點

這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點
成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑
因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠

因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠
全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？

全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？