南加聖塔安那 列中秋節市定節日

聖塔安那市宣布9月10日為中秋節慶日，將與亞美老人服務中心合作推出官方慶祝活動。（記者蕭迪玉╱攝影）

今年5月曾為1906年排華事件公開道歉的聖塔安那市（Santa Ana），6日在市議會中宣布9月10日為中秋節慶日，將在聖塔安那市的社區公園及圖書館 首度推出官方慶祝中秋節活動，向居民介紹中秋節的傳統與習俗，由亞美老人服務中心執行主任王頌茹(Jennifer Wang)代表接受賀狀。

聖塔安那市議員Thai Viet Phan在市議會中指出，使用陰曆有數千年的亞洲國家，都在農曆8月15日歡慶秋收，孩子們提著各式燈籠外出賞月，全家團圓歡聚，是僅次於農曆新年的大節日。聖安那市今年第一次與亞美老人服務中心合作，舉辦慶祝中秋節活動，訂10月1日下午4時起，在市立Rosita公園(706 N Newhope Street, Santa Ana)舉行賞月晚會。

另外，9月17日下午2時至4時半，在聖塔安那市的Newhope圖書館（122 N Newhope St, Santa Ana）也有慶祝中秋節的舞蹈、說故事時間、手工藝等活動，聖塔安那市在這兩場活動中，都會安排分贈中秋月餅，向居民介紹中秋節傳統習俗。

亞美老人服務中心執行主任王頌茹代表致詞表示，感謝聖塔安那市率先為1906年聖塔安那市的排華事件公開道歉，提醒社區以此為借鏡，對抗仇恨的偏激思想，學習互相包容及多元平等的精神。亞美老人服務中心本著「老吾老以及人之老」的宗旨，服務亞裔 弱勢家庭30餘年。過去兩年多來，亞美老人服務中心在社區舉辦240場流動注射站，協助超過4萬人次接種新冠疫苗 ，也成為非營利組織及政府單位信賴的合作伙伴。

亞美老人服務中心當天也致贈台式及廣式中秋月餅禮盒，給聖塔安那市的七位市議員及市經理，感謝他們對亞裔社區的支持。