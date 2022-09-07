河濱縣野火已蔓延4200畝 釀2死1傷、7建物全毀

內陸勞工節當天發生兩處野火，至今均未完全控制。圖為「費爾維野火」（Fairview fire）。（圖：河濱縣消防局）

南加 內陸勞工 節當天發生兩處野火，尚未完全控制。截至6日，聖伯納汀諾縣大熊湖（Big Bear Lake )野火燃燒450畝，河濱縣海梅特( Hemet ）野火蔓延2400畝。因野火地區地形複雜，高溫 加上風力較強且濕度較低，為消防員滅火帶來很大困難。

海梅特市「費爾維野火」（Fairview fire）在5日午後2時左右開始，位於Fairview街與Bautista路交匯處。最初面積僅有20畝，由於當地風力較強，濕度低，迅速蔓延至600畝。經過一夜，現在已經燃燒至2400畝，僅控制5%。消防單位已經證實有兩名居民在逃離中不幸喪生，一人受傷。至少七棟建築被野火摧毀，其他一些房屋有不同程度損壞。

火場附近部分社區居民已經接到撤離令，學校6日關閉。由於火勢增強，在很遠的地方都能看到騰起濃煙。百餘名消防員及數架滅火機正在火場緊張撲火。

消防單位接到大熊湖「雷達福特野火」（Radford fire）火警在5日午後約1時，至當天傍晚延燒至300餘畝，次日燃燒至450畝，尚未有任何控制。野火起自大熊湖南部，阻斷了38號公路交通，警方已經要求火場附近社區居民儘快撤離。