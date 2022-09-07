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大熊湖山火2天延燒數百畝 華裔屋主憂

洛杉磯訊
從譚女士家小木屋附近街道可以看到山火並不遠。（譚女士提供）
從譚女士家小木屋附近街道可以看到山火並不遠。（譚女士提供）

在大熊湖景區附近，從5日下午開始的「雷達福特野火」（Radford Fire）一直延燒到6日，控制率仍為零。大火目前為450畝，但已開始威脅到大熊湖景區附近，當地已簽發疏散令，遊客紛紛離開，一些華裔屋主也相當緊張。

「雷達福特野火」在5日下午2時左右引起林業和消防部門注意，地點在滑雪場Snow Summit和大熊山之間的區域。目前這場大火已經在聖伯納汀諾國家森林中燃燒數百畝，截至6日上午8時，其控制率仍為0%。消防部門試圖從地面和空中撲滅火焰，而滑雪場也開始啟用造雪機，試圖擋住火勢延燒。

目前起火原因尚不清楚。聖伯納汀諾縣警局5日下令Seven Oaks地區的居民疏散。6日上午又擴大疏散區域，對Beverly Lane和Castlerock之間的居民發布疏散令，此區域已經非常接近景區中心商業街The Village了。不少華裔屋主在大熊湖地區擁有度假屋出租，華裔譚女士就表示，本來並沒注意看新聞，但一早收到短租房客短訊說因為擔憂大火，因此一家人決定取消旅程，她才注意到山火已經不遠了。

她表示她家的小木屋雖然不在疏散區域，但距離目前大火所在地點中間也只是隔了一個滑雪場和高球場而已，森林裡的松樹油脂多易燃，她已經在新聞空拍鏡頭中看到山火所在處有一些小木屋將被燒到，讓人擔心。不過目前看起來風向並未吹向她家所在的東邊，倒是她雇的一位幫忙打掃清潔的阿姨，中午打掃後便匆匆離開，表示她家在大火的西邊，可能要被疏散因此要趕快回家收拾東西。

據悉下午1時30分，紅十字會疏散中心在大熊高中開放给受影響的居民。根據聖伯納汀諾縣加州森林局的說法，加州交通處表示，從Mill Creek路到Lakewood路的38號公路雙向封閉。

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