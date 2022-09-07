女吃霸王餐被捕 誆稱「長太漂亮」遭警騷擾

一名女子日前在拉斯維加斯機場被捕，稱因為自己長得太漂亮，被警察騷擾。（Unsplash.com）

拉斯維加斯大都會 警局（Las Vegas Metro Police）表示，他們日前逮捕了一名涉嫌在機場 餐廳吃飯不付帳、並違反機場相關規定的女子。但根據一份逮捕報告，這名女性嫌疑人表示，她之所以被警察 抓捕，是因為長得太漂亮。

警方稱，這名女性嫌疑人名叫Hend Bustami，她面臨違反機場行為的指控。案發當天8月31日（周三），內華達州哈里‧瑞德國際機場(Harry Reid International Airport)的 Chili's餐廳報警，稱一名女子用餐後沒有付帳離開。

警方在機場尋找這名吃霸王餐的女子，最初並沒有找到她。之後，運輸安全管理局（TSA）通知在D門工作的警員，稱觀察到一名在安檢站附近睡覺的女性，妨礙他們的工作，該女子的體貌特徵與報案餐廳描述相符。

警方後來在行李提取區發現了嫌疑人Bustami，她與警察發生爭執，並表示自己被對方騷擾，「她聲稱因為警察從未見過像她這麼漂亮的人。」據悉，Bustami之後收到了拉斯維加斯市法院（ Las Vegas Municipal Court）的逮捕令。

相關報告指出，當警察逮捕這名嫌疑女子時，女子表示自己準備向所有在場的警察吐口水，「因為這些警察變態並試圖強姦她，他們從未見過像她這麼好看的人。」Bustami目前被關押在克拉克縣拘留中心（Clark County Detention Center），執法單位沒有提供她的照片。