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大華月9.9開跑 年度規模最大促銷 免消費也可抽家電

洛杉磯訊

大家期盼的「9.9大華月」如約而至，9月9日(周五)起，大華超市推出為期一個月的最強折扣及重量級抽獎。

9月到大華門市店、上官網及App均可搶購超值商品，包括生鮮、雜貨、烘焙、零食及飲料等，應有盡有。「9.9大華月」為99大華超市年度規模最大的促銷活動。

除了衆多商品優惠之外，此次「9.9大華月」還為消費者舉備了最豪華豐盛的線上抽獎活動，聯合奇美、PAFCO、義美、李錦記等多家知名企業，為廣大顧客提供總價值數萬元的獎品。

抽獎開放時間為2022年9月9日零時起至9月30日晚11時59分，凡在此期間掃描二維碼並登陸抽獎頁面，即可參與活動，並有機會贏取包括LG冰箱、三星85吋電視、戴森V10吸塵器、戴森吹風機、蘋果第九代iPad以及Airpod Pro等諸多精彩大獎。

本次抽獎活動僅對亞利桑納州、加州、馬里蘭州、麻薩諸塞州、內華達州、新澤西州、紐約州、俄勒岡州、德州、維吉尼亞州或華盛頓州的18歲以上合法居民開放。無需購物，即可參與。本次抽獎將隨機選出所有獲獎者，將於2022年10月14日以郵件或電話與獲獎者取得聯繫。

「9.9大華月」具體的獎品、獎品數量、獲獎規則及活動相關詳情，可參閱抽獎頁面或登錄大華官網www.99Ranch.com查看。

新澤西州 維吉尼亞州 加州

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