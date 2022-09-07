限電無憂 太陽能屋主省錢吹冷氣

美國家庭今年安裝光伏設備的數量將創歷史新高。（示意圖，Unsplash.com）

近日高溫熱浪持續來襲，導致地區整體能源需求增加，從而使加州 電網運營面臨巨大挑戰。另一方面，對擁有太陽能發電系統的屋主來說，他們依然感到輕鬆無壓力，因為他們不僅可以擺脫對電網的依賴，享受清潔能源帶來的便利，還可以在豐厚的清潔能源政策補貼下，省下大筆開銷。

加州為美國的光伏大州，貢獻了全美屋頂太陽能設備40%的占有率。這除了源於加州長年充足的光照，加州長期以來政策面大力的補貼支持也功不可沒。

目前，加州在太陽能方面的補貼政策主要包含三類：ITC聯邦抵稅補助（Tax Credit）、本地返利（Local Rebates）和淨計量機制（Net Metering）。

ITC聯邦抵稅補助為美國清潔能源領域最主要的補貼方式，可讓屋主省下大筆稅收開支，從而降低太陽能面板安裝成本。對那些有交稅紀錄並且一次性付清太陽能設備的家庭，可享受30%的稅收抵扣。

值得注意的是，自2023年1月1日起，抵扣比例將降至26%，而到2024年，抵扣比例繼續減少至22%。

本地返利補貼是由當地的公用事業公司決定，不同城市和地區補貼的力度各異。洛杉磯水電局 (LADWP) 的太陽能激勵計劃就為符合要求的非營利組織、地方政府和住宅客戶提供返利補貼，以鼓勵清潔能源設備的安裝。對於安裝規模為 1千瓦 至1兆瓦 的住宅客戶，其返利比例可達項目成本的75% 。

淨計量電價機制是加州太陽能裝機量多年來迅速增長的背後功臣。在該機制下，擁有太陽能發電系統的住戶可以向電網輸送多餘的電量，從而削減自己的電費賬單。

與ITC聯邦抵稅補助不同，淨計量機制可以在太陽能光伏裝置的整個生命週期內，提供持續的紅利。

除上述補貼政策外，近年來也出現許多為方便安裝太陽能發電系統的實用工具。

Google 就於2015年推出一項名為「Sunroof」的項目，利用Google地圖的資料計算出住戶安裝太陽能發電系統的投資收益。

用戶在輸入詳細地址後，便可得到該屋頂的光照數據。並在考量向陽方位和其它條件之後，得出安裝太陽能系統後能夠為屋主省下的金額。同時，還會為用戶提供租賃和貸款 分期的數據。更多詳情請瀏覽網站：https://sunroof.withgoogle.com/。