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南加高溫難耐 熊出沒街頭、民宅戲水

記者邵敏／洛杉磯報導
連續高溫酷暑天，大熊也抵擋不了熱浪，下山逛街乘涼。（社交媒體）
連續高溫酷暑天，大熊也抵擋不了熱浪，下山逛街乘涼。（社交媒體）

南加連續的高溫酷暑天，就連山上的動物也抵擋不了這波熱浪，下山尋找避暑的方法。南加居民拍到的視頻，近日記錄了大熊深夜在洛杉磯縣蒙羅維亞（Monrovia）的鬧市區逛街乘涼；還有熊大白天來到居民家後院，在游泳池裡戲水玩耍。

視頻來源：社交媒體／記者邵敏後製

位於聖蓋博山山腳的蒙羅維亞市，緊鄰華人聚居城市亞凱迪亞（Arcadia），日前居民在市中心開車的時候，拍攝到了一段有趣的視頻，並分享到社交媒體上。視頻顯示，蒙羅維亞市的商業街，商家都已經打烊，這時一隻碩大的熊正穿過馬路，慢悠悠地走在路中間。

雖已是深夜空無一人，但街上燈火依然通明，走在路中間時，大熊還回頭看了一下繁華的街道。它繼續悠然往前走，後面緊跟著一部車，車前燈照在大熊身上，它似乎毫無知覺。穿過馬路，大熊踱步走上街邊的小路，突然開始狂奔起來，或許感覺到有人在跟踪拍攝它，打擾了獨自逛街的清淨，很快消失在黑夜中。

大熊踱步走上街邊的小路，突然開始狂奔起來。（社交媒體）
大熊踱步走上街邊的小路，突然開始狂奔起來。（社交媒體）

在蒙羅維亞居民的家中，監控視頻捕捉到了一隻熊在後院游泳池裡戲水避暑。高溫100多度的大白天，大熊翻過柵欄進入院中，沿著泳池慢慢地走了半圈，隨後爬進泳池游了一會，從這邊游到另外一邊，享受愜意的一刻。但沒有玩很長時間，大熊起身，沿著原路翻圍牆離開，並沒有驚擾到這戶人家。

熊大白天來到居民家後院，在游泳池裡戲水玩耍。（社交媒體）
熊大白天來到居民家後院，在游泳池裡戲水玩耍。（社交媒體）

因為緊挨著聖蓋博山，蒙羅維亞市的居民經常在社交媒體上分享動物光臨家中院子的場景，大熊也是這裡的常客。有時候它們只是下山玩一會就離去，但有些時候會破壞居民家中的大門柵欄，在垃圾桶中翻找食物，對當地居民造成不少困擾。

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