台僑旅館創業 30年寫輝煌史

南加州旅館前輩中秋團聚，創業守業神勇故事滿籮筐。（記者楊青／攝影）

大洛杉磯旅館 協會6日舉辦向前會長和業界前輩致敬餐聚，第一及第二代華人 旅館業者歡聚一堂，提前共慶中秋佳節，敘舊話新。三個小時講不完南加 台灣華人30年旅館創業，和守業神勇故事，往事歷歷在目，栩栩如生。

作為20世紀80年代起至21世紀初期，南加台灣移民最大的行業之一，南加州台灣人旅館酒店業主高峰期一度超過1000人。30年間，他們中不少人白手起家，從借錢購買或合資收購酒店，到還清債務獨立經營，從一家、兩家到幾家、十幾家到幾十家；有的依靠主題樂園的天時地利和加盟品牌，將醜小鴨旅館做成了白天鵝；有的將當年300萬元購買的客棧，經營為近2000萬的優良酒店；很多業者更是從收購小旅館起步，購買大酒店，之後發展成自己建築酒店和管理，經營和銷售。資深業者陳正吉、楊茂生、方俊雄、陸和原、顏樹洋、王張錦萍等，創業守業故事一籮筐。

年近九旬的前會長李木通回憶，因為旅館和酒店入門門檻不高，利潤不錯，而且事業和家庭可以同時兼顧等原因，80年代不少台灣移民都選擇旅館和酒店這一行，很多人投入全部時間和精力，每天24小時、每周七天全天候守護酒店和旅館，事事親力親為，幾乎是當年所有台灣人旅館和酒店業者的生活常態，以致後來成為旅館行業老大的印度人，當時都來向華人業者請益。更難能可貴的是，華人旅館業者之間團結互助，前輩帶動後進，華人旅館業一度在各族裔中獨樹一幟，不僅旅館數量多，從業人數多，包括相關的旅館用品供應業，也應運而生。

華人旅館30年開花結果，很多業者用自己的全部精力和滿腔熱情賺得滿盆滿缽，但也同時深切體會這一行的挑戰和危險。不少前輩回憶當年在崗位上面對槍口的威脅仍心生害怕，當年多位業者在歹徒的槍口下失去生命，更是讓人唏噓。