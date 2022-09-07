二代接班重視專業經營

南加華人酒店業第二代傳人李玄光和太太表示，與父輩不一樣的管理方式，讓他們依然保持對酒店經營的濃厚興趣。（記者楊青／攝影）

台灣中醫師李深浦的養肝丸以及以中醫藥獲得的第一桶金投資 的房地產 當年在南加州名噪一時，李家的第二代李玄光則是為數不多樂於繼承父業的第二代華人旅館 業者。他表示，和父輩不一樣的經營理念，讓他依然保持對酒店經營的濃厚興趣。

李玄光表示，他的家族一直對房地產投資有興趣，80年代父母從台灣移民美國後，和當時不少台灣人一樣，投資旅館，他也因此耳濡目染，從年輕時就開始參與和接觸家庭的房地產買賣，2008年，他投資購買了南加州酒鄉Temecula一塊將近五畝的土地，疫情期間在其中的一畝多土地上建成了104個單位的酒店，現在已經開始營業。目前生意不錯。

「我們的經營理念確實與父輩不同」，李玄光表示，他年輕時侯目睹了父輩經營酒店和旅館的辛苦。80年代90年代的華人酒店業者幾乎都是全天候困在酒店，從接待客人，到提供餐飲，到打掃衛生，到解決客人問題等等，全部都是自己處理，長輩們雖然賺了不少錢，但辛苦同樣成正比。他說，他的酒店現在不同的是，不是任何事情親歷親為，而是交給專業團隊管理，自己不用24小時守酒店現場，這樣可以有時間做別的投資和事情。

聘請專業團隊管理酒店雖然分薄了收益，利潤變少，但同時省去很多無謂的時間和精力消耗，包括人事、保險等等，李玄光表示，很多事情專業團隊處理起來事半功倍，而且由於專業團隊管理的單位很多，相當於用批發價獲得專業服務，不但省去很多頭痛問題，而且可以騰出時間做別的事情，總體划得來。