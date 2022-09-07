二代接班重視專業經營
台灣中醫師李深浦的養肝丸以及以中醫藥獲得的第一桶金投資的房地產當年在南加州名噪一時，李家的第二代李玄光則是為數不多樂於繼承父業的第二代華人旅館業者。他表示，和父輩不一樣的經營理念，讓他依然保持對酒店經營的濃厚興趣。
李玄光表示，他的家族一直對房地產投資有興趣，80年代父母從台灣移民美國後，和當時不少台灣人一樣，投資旅館，他也因此耳濡目染，從年輕時就開始參與和接觸家庭的房地產買賣，2008年，他投資購買了南加州酒鄉Temecula一塊將近五畝的土地，疫情期間在其中的一畝多土地上建成了104個單位的酒店，現在已經開始營業。目前生意不錯。
「我們的經營理念確實與父輩不同」，李玄光表示，他年輕時侯目睹了父輩經營酒店和旅館的辛苦。80年代90年代的華人酒店業者幾乎都是全天候困在酒店，從接待客人，到提供餐飲，到打掃衛生，到解決客人問題等等，全部都是自己處理，長輩們雖然賺了不少錢，但辛苦同樣成正比。他說，他的酒店現在不同的是，不是任何事情親歷親為，而是交給專業團隊管理，自己不用24小時守酒店現場，這樣可以有時間做別的投資和事情。
聘請專業團隊管理酒店雖然分薄了收益，利潤變少，但同時省去很多無謂的時間和精力消耗，包括人事、保險等等，李玄光表示，很多事情專業團隊處理起來事半功倍，而且由於專業團隊管理的單位很多，相當於用批發價獲得專業服務，不但省去很多頭痛問題，而且可以騰出時間做別的事情，總體划得來。
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