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資深業者：酒店做連鎖划算

記者楊青／洛杉磯報導
資深酒店業者李秉信認爲，加入品牌，就酒店旅館風生水起關鍵。（記者楊青／攝影）
資深酒店業者李秉信認爲，加入品牌，就酒店旅館風生水起關鍵。（記者楊青／攝影）

洛杉磯資深酒店業者李秉信回憶，1995年他來到洛杉磯，原因是叔叔想要在洛杉磯購買法拍旅館。叔叔因事去了紐約，從未涉足房地產的李秉信，第一次代表家族購買旅館。

「當時洛杉磯的法拍旅館一波一波出來，我們就糊里糊塗進入這個行業」，他說，當時的法拍旅館真的很便宜，80個單位的酒店110萬元上手，而且地點就在安那罕迪士尼樂園附近。可是酒店就像是孩子一樣，購買容易，做起來很難，做到風生水起，更難，尤其是當時經濟衰退，景氣不佳，相當長一段時間，幾乎完全沒有客人。

「所以我們開始跟華人旅館公會結緣」，叔叔要求他向華人旅館前輩們請教學習。95、96年間，他先後走訪了20多家旅館和酒店，在取經中他聽到一個關鍵字，就是做酒店一定要做連鎖，他牢牢記住這個字，開始向加入連鎖方向努力。

95年購買第一家旅館，2000年第二家，每次完成購買之後，就以最快速度加入連鎖。李秉信說，生意從剛開始賠很多錢，到第二第三年打平，四年後開始翻身。

他說，美國是一個相信品牌的國家，人們吃漢堡要想到麥當勞；酒店也一樣，定位很重要。他的酒店在安那罕，到迪士尼樂園玩的多數應該是中產階級，所以他將酒店定位在中等品牌，一家加盟Days Inn，另一家Travel Logs。他以前也曾選擇更好的品牌，但各種要求很高，相對回報卻不成正比。選對品牌之後，他的費用和收入取得了平衡。

加盟連鎖近30年，李秉信表示，美國的品牌酒店和旅館設立非常完整，銷售、廣告甚至旅行社配套全年推廣經營，這是單打獨鬥的小酒店難以抗衡，尤其這兩年疫情期間，品牌酒店和旅館整體上取得最大的空間。

他說，品牌的費用大約佔去10-15%，但仍非常划得來。

2020年跌掉一半的生意，2021年卻因為民眾報復性消費，酒店出現出人意料高住房率。他説，這次通貨膨脹對美國的酒店也有一種衝高效果，以前80、90元的房價現在已普遍漲到120至130元，不少以前的醜小鴨旅館，現在正成為白天鵝。

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