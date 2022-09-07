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不掛「前車牌」違反加州法律 最高可罰200元

記者陳懿／綜合報導
加州一些車主為了美觀不掛前車牌 小心此舉違法可罰款。（示意圖，Unsplash.com）
加州一些車主為了美觀不掛前車牌 小心此舉違法可罰款。（示意圖，Unsplash.com）

許多加州居民對車子前面究竟要不要掛車牌（以下簡稱前車牌），一直沒有確切的答案。尤其是街頭上經常有許多車主為了講求美觀，不掛前車牌。然而有關方面指出，不掛前車牌違反加州法律，罰金最高可達200元。

近日一位民眾寫信到沙加緬度蜂報（Sacremento Bee），詢問為何許多特斯拉電車的車主沒有掛前車牌，以及此舉是否違法？

該報經過調查，還有和相關機構查證後，得到的結論是，加州汽車管理局（Department of Motor Vehicles）分發的兩個車牌，應當掛在車子前後的保險桿的上面。

在剛買到新車後，加州汽車管理局會分發兩個車牌，只有除了摩托車、特定貨車，以及特殊車輛，其餘一般的轎車都必須在前後保險桿掛上車牌。還有一個例外是從其他州轉到加州定居的車，這些車被稱為「跨轄區或跨州使用的車輛」（Apportioned Vehicles），他們將會有一張由DMV分發的貼紙註明。

市面上特斯拉電車，以及許多奧迪或凌志（Lexus）的車款設計，不見得有前保險桿，但這些公司都有提供其他掛車牌的方式。例如，特斯拉的網站發布教程，教導住在需要前車牌的用戶，如何安裝車牌匡以便放置前車牌的方式。奧迪和凌志也販售前車牌的框架以及支撐器，提供需要的用戶購買。

2019年起，加州汽車管理局開放各公司、廠商測試研發可代替現在鐵製車牌的方案。例如用乙烯基做車牌、以貼紙代替鐵，或用不同材質的標籤當車牌。

而電子車牌也是其中一個方案，由Reviver公司開發的一款軟件，能與車牌連接。使用者可以直接換車牌的樣式，如果車輛被盜並能即時收到通知，也能更輕鬆的更新牌照。

所以在加州，掛前車牌是必要的。但如果是從別州移居到加州的人，有20天的期限到DMV註冊車輛，等待領取兩個車牌，並且都要掛在汽車的前面和後面。

加州 汽車 特斯拉

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