我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：20大前夕 中國74城市逾3.13億人遭封控

紅潮未退？共和黨領先優勢下滑 眾院變天機會仍大

「路線野火」未熄 5號高速路部分關閉

編譯組／綜合報導
至9月1日上午，路線野火已焚燒超過5155畝。（ABC 7）
至9月1日上午，路線野火已焚燒超過5155畝。（ABC 7）

在極端熱浪助威下，發生於洛杉磯北邊卡斯泰克（Castaic）附近灌木叢的「路線野火」（Route Fire），造成的破壞，令勞工節旅行者可能會在9月5日，於洛杉磯以北關閉的5號高速公路的一段路段上遇到延誤。

連接南加州和北加州穿過加州中央山谷的主要路線，北行的兩條車道9月5日仍然關閉。 8月31日開始的「路線野火」損壞了一面牆，燒毀了卡斯泰克地區超過5200英畝的土地，當局目前需要修復那堵牆。北行的5號高速公路介於休斯湖路（Lake Hughes Road）和坦普林高速公路（Templin Highway）之間的右邊兩條車道，預計在勞工節長周末將保持關閉。

9月5日早上幾乎被控制住的「路線大火」，摧毀了兩座建築物，並導致七名與熱有關的消防員受傷。 當局表示，8月31日遭受熱傷的七名消防員已全部出院，情況良好。

坦普林高速公路和Pine Crest Place之間的 Ridge Route Road仍然關閉，除當地通道和緊急救援人員外，其他所有人都無法使用。

上周，大火一度威脅到500戶家庭，並在8月31日和9月1日短暫地導致部分地區撤離。目前沒有任何其他傷害的報告。

5號公路旁8月31日發生灌木野火被迫關閉，上千車流回堵多時。（ABC 7）
5號公路旁8月31日發生灌木野火被迫關閉，上千車流回堵多時。（ABC 7）

發生於卡斯泰克附近灌木叢的「路線野火」，焚燒範圍一夜之間，從165畝迅速蔓延，至9月1日上午，焚燒面積超過5155畝，附近民眾被迫疏散，5號高速公路一度關閉雙向車道，上千台車流回堵數小時。

這起野火發生於8月31日中午時分，沿著休士頓湖路（Lake Hughes Road）以北的5號高速公路北行路段，在百度高溫與乾燥的天候下，當天下午1時30分左右，大火迅速蔓延至高速公路另一端，公路雙向關閉。

來自多個地方和聯邦機構約360多名消防人員，與15架滅火飛機抵達現場撲滅大火，保護鄰近建築物，協助居民疏散。火焰造成的濃煙噴上數千呎高空，從橙縣都可見到濃煙上竄。

大火一度導致5號高速公路雙向關閉，數千名司機被困在炎熱的道路上無處可去，相關單位努力疏散交通，引導車流至地面街道上。

加州 洛杉磯 勞工

上一則

勞工節取締酒駕 加州600多人被逮

下一則

連跌79天 洛縣勞工節油價微揚

延伸閱讀

受大火影響 駕車者在洛杉磯北邊的5號高速路將延誤

受大火影響 駕車者在洛杉磯北邊的5號高速路將延誤
勞工節周末 加州警方逮捕酒駕和藥物駕駛600人

勞工節周末 加州警方逮捕酒駕和藥物駕駛600人
南加州各地高溫破紀錄 勞工節恐爆表

南加州各地高溫破紀錄 勞工節恐爆表
FDA核准輝瑞、莫德納新版補強針 最快下周開放施打

FDA核准輝瑞、莫德納新版補強針 最快下周開放施打
灌木叢火災 洛杉磯5號高速公路關閉

灌木叢火災 洛杉磯5號高速公路關閉
洛杉磯灌木叢火災蔓延165畝 5號公路關閉車輛擁堵數哩

洛杉磯灌木叢火災蔓延165畝 5號公路關閉車輛擁堵數哩

熱門新聞

近幾年火爆螺螄粉的酸筍味道可謂一騎絕塵，有華人甚至不堪忍受而搬家。（讀者提供）

鄰居1個月吃40碗螺螄粉 華人難忍臭味憤而搬家

2022-09-03 02:13
籌碼被搶的受害人前往的賭場，自7月中旬開始籌碼優惠活動。（圖片由受害者提供）

台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒

2022-09-04 21:33
好市多13元的超便宜月餅，值不值得購買。

世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？

2022-09-02 14:53
世說新聞深度對話City Of Hope，也就是希望之城的資深癌症專家陳克瑜，為您揭示癌症的秘密。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人這些習慣易致癌 希望之城醫師答疑

2022-08-30 22:01
警察在現場採集指紋。（Mia提供）

爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走

2022-08-29 20:21
鑽石吧市位於鑽石吧大道一所學校停車場發生盜竊案。（記者啟鉻／攝影）

接兒放學 華婦被砸車窗竊包 現金數千、駕照沒了

2022-09-01 02:20

超人氣

更多 >
伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟

伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟
只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊

只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊
圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難

圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難
英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期

英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期
暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水

暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水