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連跌79天 洛縣勞工節油價微揚

記者張庭瑜／洛杉磯報導
洛縣油價稍稍回漲。（記者張庭瑜／攝影）
洛縣油價稍稍回漲。（記者張庭瑜／攝影）

2022年以來油價飆漲，曾一度衝破每加侖七元天價，近期才稍稍恢復正常，並在本月跌回3月均價，也是連續第79天下跌以來的最低價格。但數據顯示，近日油價稍微回升，且為勞工節油價有紀錄以來的最高價。

根據南加州汽車俱樂部（Automobile Club of Southern California）數據，截至9月1日，加州及大洛杉磯地區平均油價為每加侖5.25元，比一周前低5分，但與去年勞工節假期均價相比仍高許多，去年此時加州每加侖平均油價4.39元、洛杉磯地區為4.40 元。

南加油價表格。資料來源：美國汽車協會(AAA) 、製表：記者張庭瑜
南加油價表格。資料來源：美國汽車協會(AAA) 、製表：記者張庭瑜

在高油價影響下，民眾不禁打退堂鼓，放棄連假出遊計畫。根據GasBuddy數據，相比去年，汽油需求明顯下降許多。

GasBuddy首席原油期貨分析師德哈恩 (Patrick DeHaan) 表示，因夏季汽油價格飆升，讓許多美國人不得不重新規畫夏季旅行計畫，而汽車俱樂部8月發布的調查也證實這點。調查結果發現，有66%的民眾表示夏季旅行比往年還少，80%的民眾表示減少了購物、開車和看電影等活動，以節省開支。

但在油價下跌後，熱浪來襲似也未減退民眾出遊的熱情，南加地區民眾紛紛提前訂購前往拉斯維加斯（Las Vegas）、聖地牙哥（San Diego）、奧蘭多（Orlando）和阿拉斯加（Alaska）等地旅遊的旅館。汽車俱樂部發言人舒佩 （Doug Shupe）表示，熱浪不會讓民眾改變旅遊，但可能會改變旅遊行程，像是海邊一定會很熱鬧。

石化產業顧問公司「李波油務諮商」(Lipow Oil Associates)總裁李波(Andy Lipow)指出，隨著石油價格繼續下跌，全美油價可能會持續下跌，而非洲大陸等地區也因俄烏戰爭對石油需求急劇下降，但經濟也可能跟著衰退。預估到9 月中旬，全美汽油均價可能會跌至3.70 元，而到萬聖節可能再降到每加侖3.5元。

目前洛縣平均油價為5.264元，上漲1.8分，為兩個半月以來首次上漲。

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