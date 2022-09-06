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男孩涉珠寶店搶案被捕

本報記者/橙縣報導
杭廷頓港購物中心內的一家珠寶店老闆與武裝劫匪交火後，一名男孩因涉嫌搶劫被捕。（Fox11）
杭廷頓港購物中心內的一家珠寶店老闆與武裝劫匪交火後，一名男孩因涉嫌搶劫被捕。（Fox11）

南加橙縣杭廷頓灘市（Huntington Beach）警察局表示，杭廷頓港購物中心內的一家珠寶店老闆與武裝劫匪交火後，一名男孩因涉嫌搶劫被捕。

杭廷頓灘警察局值班指揮官告訴「城市新聞社」（City News Service），警探只確認該男孩被捕，但沒有提供進一步信息。

該案在9月3日下午4點左右發生。杭廷頓灘警局在推特上說，當天在阿岡昆街（Algonquin Street ）和達文波特大道（Davenport Drive）交口的亨廷頓港購物中心，伊莎貝拉珠寶店（ Isabella's Jewelry ）被搶。

警方表示，不明人數的嫌疑人持武器強行進入這家珠寶店，店主防衛時發生了交火。店主沒有受傷，但一名顧客因玻璃碎裂受了輕傷。

嫌疑人乘坐兩輛車逃往北行的405高速公路。目前尚不清楚他們是否偷了任何商品。

警方稱，其中一輛嫌疑人的車輛最終在附近的洛阿拉米圖（ Los Alamitos）失控車子被撞壞，導致一名男性少年被捕。

杭廷頓灘警方敦促任何有犯罪信息的人，致電 714-960-8811， 或橙縣滅罪熱線 855-847-6227。

警察 橙縣 波特

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