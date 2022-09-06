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工業市致命車禍 1死4傷

工業市訊
工業市4日傍晚發生致命車禍，一人死亡四人受傷送醫。（KTLA）
工業市4日傍晚發生致命車禍，一人死亡四人受傷送醫。（KTLA）

洛杉磯華人經常進出消費的工業市（City of Industry ），4日傍晚發生車輛行駛中失控撞擊燃火事故，導致一人死亡，四人受傷送醫。洛杉磯縣消防局表示，由於車輛起火，涉及車禍的兩輛車均報廢。

車禍發生在市區Mangate街與Temple路交匯處，時間是午後約5時46分，起火地點就在一居民住宅旁，若火勢進一步蔓延，恐殃及住宅。警方將車禍現場用警戒黃帶封鎖，周邊不少居民及過路人好奇觀看。

居民喬治（Michael George）對媒體表示，他與太太外出購物，突然聽到車子輪胎與地面摩擦的尖銳聲音，非常刺耳，並看見兩輛車相繼撞向附近民宅牆壁上，隨後車輛起火，很快將車子吞沒。他不清楚什麼原因導致車禍。

喬治顧不得太多，趕緊上前搶救車內被困乘客。他說，當時只想去救人，來不及想到有多危險。

喬治是拉朋地市居民，經常在車禍發生的街路上，目睹一些車子超速行駛。他提醒駕駛不要在事故多發街路超速追逐，一定要減速，因為附近有孩童在玩耍。他呼籲市府儘快維修道路，安裝路燈照明，而且路旁兩側圍牆也需要修繕。

警方對這次車禍原因及死傷者情況，沒有進一步說明。

車禍 洛杉磯 華人

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