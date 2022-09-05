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洛杉磯桌球公開賽 12/10開打

記者啟鉻／洛杉磯報導
LA OPEN 自2011起開辦，是全美獎金和水準最高的桌球比賽。近兩年因疫情暫停，2022年將恢復比賽，總獎金超過3萬元 。（葉安利提供）
LA OPEN 自2011起開辦，是全美獎金和水準最高的桌球比賽。近兩年因疫情暫停，2022年將恢復比賽，總獎金超過3萬元 。（葉安利提供）

洛杉磯乒乓球（桌球）公開賽（LA OPEN Table Tennis Tournament，簡稱LA OPEN）自2011年開辦首屆賽事，每年都在洛杉磯舉辦，並是全美獎金和水準最高的桌球比賽。2022 LA OPEN首席營運長葉安利指出，賽事受疫情影響停辦兩年後，今年重啟，訂12月10日（周六）至11日，在洛杉磯市區小東京的寺崎武道館Terasaki Budokan 活動中心舉行，總獎額逾3萬元。

目前主辦方正向各界好手發出邀請，但因疫情未完全結束，邀請對象以美加兩地選手為主。

該賽事創辦人是徐永泰博士，也是創會主席，2022 LA OPEN賽事主席是劉龍軍。葉安利表示，寺崎武道館Terasaki Budokan 活動中心是多功能社區運動活動中心，可舉辦各類運動和社區活動，約可容納400餘名選手比賽。今年的洛杉磯乒乓球公開賽將是該中心年度盛事。

葉安利說，2022 LA OPEN共有16項賽事，公開組冠軍獎金1萬元，亞軍5,000元。比賽有單打、雙打，單打除了公開賽，還有以美國乒協認證的積分賽，從積分1350到2350不等。另有不同年齡組別賽，包括17歲以下、15歲以下及12歲以下的青少年組，以及50歲以下成年組、65歲以上長青組。

該賽事自舉辦以來，每年都邀請多位來自中國、台灣、亞洲、歐洲、中南美洲和美加等地的乒乓球名將參加 ，其中不乏歷屆和現役奧運選手。歐洲頂級好手奧洽諾夫、薩姆索諾夫、中國國家隊球員侯英超、台灣名將莊智淵、韓國籍世界名將朱世赫等，均曾參與過賽事，並奪得公開組單打冠軍。

LA OPEN每年都有400人次參加約1200場比賽，現場觀眾人數逾3,000人。值得一提的是，LA OPEN還在2018年獲美國乒乓球協會邀請，主辦當年的國家排名賽，選拔當屆奧運國家代表隊。

葉安利說，2020和2021年全球新冠疫情大流行，考慮球員和球迷的安全，主辦方決定暫時停辦比賽。2022年因疫情趨緩，LA Open 組委會決定舉辦辦公開賽。雖然CDC更新防疫規定，但主辦方仍提醒參與者不能掉以輕心。除了比賽選手在比賽中可不戴口罩，其他所有人員包括義工團隊、裁判或入場欣賞比賽的觀眾，均建議配戴口罩，避免意外感染。

葉安利表示，鑑於疫情未完全結束，組委會決定今年賽事以邀請美加兩地選手為主，除了男女職業選手，還將邀請兩國業餘好手參賽；另提供老年、中年和青少年乒乓球愛好者參與賽組。無論技術水平，乒乓球愛好者在今年公開賽都有發光發熱的機會。

2022 LA OPEN首席營運長葉安利。（葉安利提供）
2022 LA OPEN首席營運長葉安利。（葉安利提供）

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