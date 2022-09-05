爾灣華裔青少年冰球俱樂部 提供專業訓練

爾灣華裔美籍青少年冰球俱樂部的小朋友在冰球館門口合影。（杜思雨提供）

今年北京冬奧會成功舉辦引領了一波冰上項目的熱潮，冰球運動作為全世界最風靡的冰上運動，經此一賽更是引起南加州 乃至世界範圍內華人 家長的關注。旨在為南加州本地華裔 青少年提供專業訓練、參賽機會，同時促進華洋冰上項目交流的——華裔美籍青少年冰球俱樂部也由此在南加州爾灣應運而生。

華裔美籍青少年冰球俱樂部全部隊員均為美國冰球協會（USA Hockey）註冊球員，兼容冰球、花滑等冰上項目的俱樂部，未來期許為促進華洋冰球交流、推廣冰球運動貢獻力量。

華裔美籍青少年冰球俱樂部冰球隊服。（杜思雨提供）

冰球作為團體比賽，比賽速度快、對抗激烈、觀賞性強，多年來在歐美地區十分風靡，在美國，國家冰球聯盟（NHL）的發展十分成熟，職業比賽更是備受關注。即便如此，多年來受制於該項目硬體設施的高要求，以及對項目的了解不足，冰球運動在華人家長、學生中沒有引起足夠關注，青少年對於冰球的熱忱也相對歐美國家低，直到北京舉辦了冬奧會，才讓冰球運動火速出圈，華人家長、青少年也對該運動產生了更為濃厚的興趣。

家住爾灣市的華人家長Yvonne孫表示，雖然在電視上看過冰球運動，但不論自己還是家人都對該項運動知之甚少，因為中國家鄉沒有專業的冰場。但來到加州後，孩子對冰上運動展現出濃厚的興趣，於是給孩子報名學習冰球，通過訓練確實能感受到冰球的魅力，每次比賽都是「場上、場下都激動」。場上孩子們揮汗如雨、場下家長們也賣力加油，那種熱情和感染力是其他運動項目無法比肩的。

「強健體魄、強化精神、提高智力、培養情商」都能夠在冰球項目上體現。負責人杜思雨指出，目前由於美國飲食高糖高熱，許多華人小朋友都有體重過重和攝入糖分過量的情況，冰球的巨大運動量能幫助孩子們消耗熱量和脂肪。另外，在冰球隊裡小朋友們可切身體會團隊精神，可以更好地面對和適應不同群體，學會互相鼓勵、寬容和團結。

華裔美籍青少年冰球俱樂部聯合創辦人杜思雨（左起）、王程麟、鹿丹丹。（杜思雨提供）

華裔美籍青少年冰球俱樂部由華裔夫婦王程麟、鹿丹丹及華人杜思雨女士歷時兩年聯合創立，俱樂部首席顧問由馬曉野博士擔任。俱樂部現有美國冰球協會（USA Hockey）註冊成員15名、花滑選手六名、教練組成員三名。俱樂部為國內青少年冰球愛好者提供培訓基地，並促進中美青少年冰球交流，未來俱樂部也有意組隊到中國訪問交流和友誼賽，讓更多華人感受冰球運動的魅力。