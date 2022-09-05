行人安全月 蒙市警局嚴查交通違規

蒙特利公園警察局將於9月14日至20日上午7點至下午5點開展交通安全行動。（記者朱敏梓／攝影）

9月是行人安全月，蒙特利公園 市警察 局將在整個月內鼓勵人們參與步行安全活動。根據州公路安全協會 (GHSA) 的數據預測，去年有7485人或平均每天20人因車禍 而死亡，這個數字比2020年增加11.5%，達到40年來最高水平。

蒙市警察局長凱利戈登（Kelly Gordon）表示，行人不應該覺得走路有危險，而司機們應該減速慢行，注意走路的人。如果大家互相照顧，就可以安全到達需要去的地方。

為促進行人安全，蒙市警察局將於9 月14日至20日上午7點至下午5點展開交通安全行動，重點關注最危及行人安全的駕駛行為。這些違規行為包括超速、非法轉彎、不讓行以及為標誌或信號而停車。

蒙市警察局特別為司機們提供了以下安全駕駛和步行提示，包括在開車或步行時不要打電話；不要在十字路口加速和減速；隨時準備在有標記和無標記的人行橫道上為行人停車；在等待右轉時避免阻塞人行橫道以及不要在身體控制力減弱的情況下駕車，通常是因為酒醉或者吸毒所致。

蒙市警局提醒，對於行人而言，應該在預計有車輛經過的地方使用信號燈人行橫道；注意靠近的車輛，並在過馬路時應小心謹慎，以及在夜間或在限速較高的繁忙街道上過馬路或進入人行橫道時要特別小心。行人需要知道的是，在以30英里／小時的速度行駛時，駕駛至少需要90英尺才能停下。此外，在夜晚過馬路的時候，最好身著淺色衣服，並使用手電筒，讓司機更容易看到自己。