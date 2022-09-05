我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼

美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

行人安全月 蒙市警局嚴查交通違規

記者朱敏梓／洛杉磯報導
蒙特利公園警察局將於9月14日至20日上午7點至下午5點開展交通安全行動。（記者朱敏梓／攝影）
蒙特利公園警察局將於9月14日至20日上午7點至下午5點開展交通安全行動。（記者朱敏梓／攝影）

9月是行人安全月，蒙特利公園警察局將在整個月內鼓勵人們參與步行安全活動。根據州公路安全協會 (GHSA) 的數據預測，去年有7485人或平均每天20人因車禍而死亡，這個數字比2020年增加11.5%，達到40年來最高水平。

蒙市警察局長凱利戈登（Kelly Gordon）表示，行人不應該覺得走路有危險，而司機們應該減速慢行，注意走路的人。如果大家互相照顧，就可以安全到達需要去的地方。

為促進行人安全，蒙市警察局將於9 月14日至20日上午7點至下午5點展開交通安全行動，重點關注最危及行人安全的駕駛行為。這些違規行為包括超速、非法轉彎、不讓行以及為標誌或信號而停車。

蒙市警察局特別為司機們提供了以下安全駕駛和步行提示，包括在開車或步行時不要打電話；不要在十字路口加速和減速；隨時準備在有標記和無標記的人行橫道上為行人停車；在等待右轉時避免阻塞人行橫道以及不要在身體控制力減弱的情況下駕車，通常是因為酒醉或者吸毒所致。

蒙市警局提醒，對於行人而言，應該在預計有車輛經過的地方使用信號燈人行橫道；注意靠近的車輛，並在過馬路時應小心謹慎，以及在夜間或在限速較高的繁忙街道上過馬路或進入人行橫道時要特別小心。行人需要知道的是，在以30英里／小時的速度行駛時，駕駛至少需要90英尺才能停下。此外，在夜晚過馬路的時候，最好身著淺色衣服，並使用手電筒，讓司機更容易看到自己。

警察 車禍 蒙特利公園

上一則

職場新生態／順應遠距潮流 雇主省事受益

下一則

就業環境大不同 專業戶樂當合約工

延伸閱讀

蒙市洛市社區中心 開放供民眾避暑

蒙市洛市社區中心 開放供民眾避暑
蒙市洛市社區中心 轉為避暑中心助民

蒙市洛市社區中心 轉為避暑中心助民
蒙特利公園市議員選舉 丁文賢要助商家 盼帶動創業機會

蒙特利公園市議員選舉 丁文賢要助商家 盼帶動創業機會
蒙特利公園市議員選舉 吳紹榮拚振興 要吸引新企業

蒙特利公園市議員選舉 吳紹榮拚振興 要吸引新企業
悼念遇害警察Solorio 蒙市政廳8/25將關閉

悼念遇害警察Solorio 蒙市政廳8/25將關閉
悼念蒙市遇害警察 市政廳8/25關閉一天

悼念蒙市遇害警察 市政廳8/25關閉一天

熱門新聞

天普市發生入室搶劫案，警員在現場調查。（記者李雪╱攝影）

3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程

2022-08-28 21:00
好市多13元的超便宜月餅，值不值得購買。

世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？

2022-09-02 14:53
世說新聞深度對話City Of Hope，也就是希望之城的資深癌症專家陳克瑜，為您揭示癌症的秘密。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人這些習慣易致癌 希望之城醫師答疑

2022-08-30 22:01
近幾年火爆螺螄粉的酸筍味道可謂一騎絕塵，有華人甚至不堪忍受而搬家。（讀者提供）

鄰居1個月吃40碗螺螄粉 華人難忍臭味憤而搬家

2022-09-03 02:13
警察在現場採集指紋。（Mia提供）

爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走

2022-08-29 20:21
鑽石吧市位於鑽石吧大道一所學校停車場發生盜竊案。（記者啟鉻／攝影）

接兒放學 華婦被砸車窗竊包 現金數千、駕照沒了

2022-09-01 02:20

超人氣

更多 >
女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂
台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒

台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒
「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容
馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」

馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」
中國為何連續7個月減持美債？

中國為何連續7個月減持美債？