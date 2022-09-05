聖瑪利諾擬徵空屋稅 11月8日公投

聖瑪利諾市選民將公投是否開徵空屋稅。（記者李雪／攝影）

聖瑪利諾 市的選民將在11月8日的投票 中，決定該市是否徵收一項空屋稅。如果該案通過，預計產生大約280萬元，以幫助抵銷與維護空置房產相關的費用。不過該稅需要三分之二的多數票才能通過。

該法案計畫向那些一年中沒有在其房產中居住滿120天的人，課徵每塊地（parcel）1萬元的稅費；商業物業若是空置超過245天也同樣課徵該稅。這項新稅若獲得批准，將在十年後到期，屆時市議會或選民須決定是否要再繼續徵收。所得稅收將主要用於公共安全服務，包括警察、消防和法規執行，以及學校設施的維護和學校人員配備，也會用於支付獨立第三方審計和管理的費用。

據該法案條文，若屋主是外出參軍，或因健康原因住院或住在長期護理機構中，抑或房產獲批准進行維修、施工工程，則不會課稅。此外，還有豁免條款，如房屋正掛牌出售中，或在法律相關程序中等；如房主去世，也將有一年的緩衝期。

早先該案在市議會投票決定是否放上選票時，市長Susan Jakubowski是唯一反對的議會成員。Jakubowski解釋，她「反對」的是議會將稅收從最初設想的6,000元提高到1萬元。

但議員Gretchen Shepherd Romey表示，這已是幾年前就提出過的，「我認為時機已到」。她表示，在疫情期間，落戶人口愈來愈明顯受到了負面影響，警消部門承受很大負擔，因為他們需要應對和處理空置房屋。Shepherd Romey表示，市府將會「靈活」執行，並會向房主提供相關通知。

市政律師Joseph Montes表示，在之前的案件中，加州 最高法院已非正式地批准了6,000元的數字。280萬元的金額是根據每塊地6,000元的稅費計算，而且是基於10%空置率的假設。這個數字並未得到證實，但市府工作人員認為，空置率接近10%。

至於如何判斷空屋，根據該法案，市府工作人員將會先根據紀錄，識別出可能是空置且非豁免的屋子，並發送初步通知給屋主。收到初步裁定的屋主可在通知送達後20天內提交一份請願書，提供適當的證據證明沒有空置這麼長時間，或證明自己有豁免權。這些證據可能包括宣誓聲明、照片、水電氣網費記錄或證明豁免權所需的任何紀錄。在收到請願書後，市府工作人員或會要求提供進一步證據或澄清，並做出決定。

對於判定空屋可能有難度及屋主是否會提供虛假證據，華裔市議員黃文谷表示，這是一個誠信系統，住在聖市的都是誠實正派的人。他表示，居民抱怨空屋很多年了，希望這次能交由選民決定。正在競選市議員的羅經程也表示，空屋確實會帶來許多麻煩，滋生犯罪甚至變成土狼的窩，加州很多城市都有空屋稅，平均5,000至6,000元左右。他希望執行起來可以順利，也要給屋主足夠申訴和解釋的機會。據悉，市府將會在幾個月時間嘗試寄出多封信，確保屋主知情。

副市長Steve Talt提到幾年前在Mission區一棟空屋中產生的犯罪團夥。他和Shepherd Romey共同填寫了提交給洛縣選務處的贊成該案的選舉論點表（argument and rebuttal form）。他們在該文件中寫道，因為長期空置的房屋會讓周圍鄰里降價，減少學區入學率，還會招來公共安全隱患，讓潛在買家、租客或商業主更不願進駐。他們希望通過此案，減少在聖瑪利諾買房置產僅為長期投資的情況，「聖瑪利諾不是銀行，而是我們居住的社區」。