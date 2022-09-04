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蒙市洛市社區中心 開放供民眾避暑

記者朱敏梓／洛杉磯報導
蒙市「蘭利老人服務中心」勞工節期間正常開放。（谷歌地圖）
蒙市「蘭利老人服務中心」勞工節期間正常開放。（谷歌地圖）

勞工節期間熱浪席捲加州，氣溫突破100華氏度。為幫助民眾安全度過勞工節長周末，洛杉磯縣多個社區活動中心及圖書館應急轉為「避暑中心」，在勞工節期間照常開放，為市民開特別是年長者提供納涼娛樂好環境。　

華人最集中的蒙特利公園市的「蘭利老人中心」（Langley Senior Center），開放時間9月3日至5日上午11點至下午5點，地址是400 W Emerson Ave, Monterey Park，CA 91754。

洛杉磯市多個社區中心，週六至週一正常開放，每天上午10點至晚間9點，名稱和地址如下：

林肯公園（LINCOLN PARK）娛樂中心——3501 Valley Boulevard, LA 90031；電話：213-847-1726

拉法葉（LAFAYETTE） 多功能社區中心——625 S. La Fayette Park, LA 90057；電話：213-384-0562

FRED ROBERTS 娛樂中心——4700 S. Honduras St., LA 90011；電話：323-236-8650

南洛杉磯體育活動中心——7020 S. Figueroa St., LA 90003；電話：323-758-8716

JIM GILLIAM 娛樂中心——4000 S. La Brea Ave., LA 90008；電話：323-291-5928

GREEN MEADOWS 娛樂中心——431 E. 89th St., LA 90003；電話：323-565-4242

CANOGA PARK 老人中心——7326 Jordan Ave., Canoga Park 91303；電話：818-340-2633

MID-VALLEY 老人中心——8825 Kester Ave., Panorama City 91402；電話：818-892-0892

SYLMAR PARK 公園休閒中心——13109 Borden Ave., Sylmar 91342；電話：818-367-5656

西木區（WESTWOOD ）娛樂中心——1350 S. Sepulveda Boulevard, LA 90025：電話：310-473-3610

威徹斯特（WESTCHESTER）老人中心——7000 W. Manchester Ave., LA 90045；電話：310-670-7473

洛杉磯市各「避暑中心」還允許帶寵物入內，不過狗必須繫上狗繩，所有寵物始終須由主人陪同。但是，洛杉磯公共圖書館及其70多個分館，只允許主人攜帶服務犬入內。

洛杉磯 老人中心 勞工

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