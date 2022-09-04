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吳蠻憑一己之力 帶動琵琶熱潮

記者李雪╱洛杉磯報導
琵琶音樂家吳蠻。（本報檔案照）
琵琶音樂家吳蠻。（本報檔案照）

最近在美國和歐洲剛剛完成巡演，並參加一系列夏季音樂節的吳蠻，又教授了一周的「絲路．全球音樂家」大師班訓練營。9月23日又將全球發行一張唱片「希望的音樂」（Music for Hope），行程滿滿，讓人看到琵琶傳統樂器在世界舞台上的熱度。

熱度不僅體現在現實世界，在嗶哩嗶哩、抖音等中國視頻平台，被瘋傳的吳蠻演出視頻，也動輒數十上百萬點擊量。定居南加聖地牙哥的吳蠻，也常活躍在各類社交媒體平台，發布琵琶和音樂的教學視頻，或耐心回答樂迷提問。她說，如今流行文化很快速，年輕人想要認識傳統文化，途徑反而較少。很多東西被簡化，只有一、兩句話，尤其樂器推廣的途徑不多。

眾多殊榮 更欣慰琵琶普及

2013年吳蠻被「美國音樂」評為「全美年度演奏家」，成為該獎項設立以來首位獲獎的世界傳統器樂演奏家。其實她獲得的獎項不計其數，包括「哈佛大學研究學者獎」、「美國藝術家」大獎，和加拿大「葛籣・古爾德新人獎」（Glenn Gould Prize），也是該獎設立以來首位獲獎的女性和傳統演奏家。但吳蠻表示，雖然這些榮譽是對自己30年來工作的肯定，可她最欣慰的，其實是很多人知道了琵琶這件樂器。不僅美國，如今她也常收到歐洲樂隊邀請，說明也有需求和對琵琶的認知。

從歐美主流社會對琵琶一無所知，到如今各大頂級音樂廳為琵琶響起的掌聲，吳蠻30年來為此奔走無數場演出，功不可沒。「洛杉磯時報」曾評論「吳蠻是將琵琶介紹給西方的重要音樂家」，中國媒體也形容吳蠻「憑一己之力，改變了世界對琵琶的印象」。不過吳蠻坦言，在做這些事時，其實沒想過要「走向世界」，更多是出於熱愛，「從小學這門樂器，覺得這門樂器太酷了，怎麼會沒人知道呢」，這讓她數十年堅持下來。

不僅要文化輸出 更要交流

不過在推廣琵琶的過程中，更重要是文化之間如何互相理解。「有時學習到其他國家的文化，發覺很多相似的地方，覺得世界很小」，吳蠻解釋，琵琶其實是外來樂器；不只琵琶，很多樂器和音樂都是互相流動、互相交流。這種交流其實已持續上千年，「文化是人類的智慧，一定是流動的」。

雖然做到推廣琵琶和中國傳統音樂，吳蠻卻對近年來常被提及的「文化輸出」一詞，有不同看法。「文化是一種認知和認同，一種交流和尊重，輸出的意思有點壓迫感」。她表示，例如琵琶從中亞來到中國，經過兩千年在中國形成了自己的樂器，而中亞仍有很多琵琶的祖先和兄弟姐妹。如今她和很多中亞的音樂家合作，通過去學習別人，才更認識自己的琵琶，更理解這件樂器，了解到中國人的意境和美學如何不同，並將此特色放入合作。「我的合作是輸出嗎，沒有在輸出，我在交流，但在和別人交流過程中，別人也在學習我」。對很多聲音說要讓中國傳統文化「走向世界」，她認為各國有自己的傳統，「這就是世界的」，本來就屬於全人類的智慧。

音樂家聚集 充滿真善美

從2000年馬友友發起倡導的絲綢之路樂團被稱為「音樂界的曼哈頓計畫」，吳蠻參與合作了20多年，至今項目在世界各國舉辦過許多巡演，也錄了唱片，拿過格萊美獎。而受此啟發由多位音樂家發起的「絲路．全球音樂家」教育項目，今年的訓練營最近剛結業，共同領導項目的吳蠻教了中國民歌。

在這樣一個不限專業、樂器，只要熱愛即可報名參加遴選，而且今年還是全免費的教育項目，集結了來自蒙古、非洲、土耳其、阿富汗、南美等全球各地的音樂家，都抱著開放心態，互相學習。「沒有人想輸出什麼，都想著吸收什麼」。除了白天授課，每晚大家也會自由組合演奏，互相學習其他文化特色音樂，例如有波斯之夜、南美之夜、中東阿拉伯、中國的，每晚在六個不同國家地區的音樂家帶領下，自由即興合奏（jam session）。最後結業時在波士頓新英格蘭音樂學院的音樂廳，每組學員都上台匯報演出，在場的學員、觀眾一起跟著唱歌、跳舞，離開時大家都在哭。在當今的社會，各國民族主義回潮，如此場景讓人看到人類本真和希望。

世界很亂 音樂帶來希望

「尤其是現在這樣一個國際環境和社會環境，音樂文化的交流是我們需要的，要對話，要讓人互相地瞭解」，吳蠻也感慨，這也是她堅持做這些事情的原因，「越是在這樣一個比較艱難的大環境下，更應該要做文化和音樂，那才是人類真正可以流傳下去的智慧」。她也理解很多華人家長，希望孩子學實惠的專業，如醫學、計算機。但如果孩子真的喜歡音樂，音樂家其實在人類中是一個很重要的職業，肩負幫助社會文化交流的重要職責。

吳蠻下月將發布的新唱片，也是首張和印度演奏大師Amjad Ali Khan合作的作品。想法始於2021年，美國的亞太裔社區正遭受暴力浪潮，音樂家們希望支援反亞裔運動，促進和諧。雙方一拍即合，在疫情期間在各自家中錄製自己的部分。聽到這些樂器、傳統和歷史融合在一起，吳蠻表示，突出了各自文化所共有的所有東西，「這是團結的聲音，是希望的聲音」。

琵琶音樂家吳蠻。(本報檔案照)
琵琶音樂家吳蠻。(本報檔案照)

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