紐森岳父母 捐款女婿勁敵德桑提斯

德桑提斯獲紐森岳父岳母捐款。(Getty Images)

根據新聞媒體「SFGATE」審查相關捐款紀錄，由加州州長紐森 岳父岳母管理的信託基金，向他們女婿的最大政治勁敵之一、佛羅里達州 長德桑提斯 (Gov. Ron DeSantis)捐款。

「德桑提斯之友」(Friends of Ron DeSantis)政治行動委員會報告，由紐森妻子珍妮佛(Jennifer Siebel-Newsom)雙親、西貝爾夫婦(Kenneth F. Siebel Jr.與Judith A. Siebel)管理的「西貝爾家族信託」(Siebel Family Revocable Trust)於2022年4月6日捐款5000元給德桑提斯之友政治行動委員會。

福斯新聞首先報導西貝爾家族捐款的消息，而剛好就在一周前，紐森在社交媒體推特呼籲他的200萬名粉絲，捐款給今年大選民主黨籍候選人克里斯特(Charlie Crist)，他是共和黨籍德桑提斯的競爭對手。紐森推文指出，他正捐款10萬元給克里斯特，大家可和他一起協助克里斯特、成為佛羅里達州的下一任州長。

根據「Transparency USA」數據，截至目前，德桑提斯之友政治行動委員會的最高捐款額為1000萬元，單筆5000元捐款相對來說並不多。但是，保守派權威人士譏諷紐森，因為他近幾個月在推特抨擊德桑提斯、以及其在佛羅里達州所制定的政策。

西貝爾家族信託基金捐款給共和黨候選人的例子並不少見，但令人覺得尷尬的是，紐森與德桑提斯是選民在未來總統競選、代表各自政黨的首要人選。自疫情開始以來，兩人一直互相較勁。今年稍早，紐森開始在佛羅里達州的福斯新聞播放有線電視廣告，敦促佛州居民搬到加州。

相較之下，德桑提斯比紐森表現出更多克制。紐森7月抨擊德桑提斯的廣告播出之後，德桑提斯告訴記者：「每個人都想談論關於我與佛羅里達州。我就坐在這裡，渺小年老的我，做我該做的工作。」不過，若德桑提斯未來選戰中提及紐森姻親曾捐款給他，不會讓人感到驚訝。