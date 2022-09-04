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華埠中心攜手UCLA整合東西醫術 舉辦健康研討會

洛杉磯訊
華埠服務中心與洛加大東西醫學中心合辦創新醫療研討會，（左起)CEWM主任許家傑、UCLA醫學院院長Steven Dubinett、 聯邦眾議員趙美心、CSC執行長伍競群、CSC董事會主席鄺之才。（華埠服務中心提供）
華埠服務中心與洛加大東西醫學中心合辦創新醫療研討會，（左起)CEWM主任許家傑、UCLA醫學院院長Steven Dubinett、 聯邦眾議員趙美心、CSC執行長伍競群、CSC董事會主席鄺之才。（華埠服務中心提供）

華埠服務中心（CSC）與洛加大（UCLA）東西醫學中心（CEWM）9月2日在The California Endowment舉辦「透過整合醫學項目與創新培訓，減少社區醫療健康差異」主題研討會，分享兩個單位的產學合作經驗，探討透過政府支援的社區醫療中心針對低收入族群採用整合醫學項目的實施策略，並推廣東西方醫療技術整合的重要性。

超過百名來自醫學界、非營利組織等代表與會，聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）博士、加州眾議員方樹強（Mike Fong），及洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）辦公室代表Anthony Cespedes出席，他們在致詞中皆強調關懷弱勢族群與醫療創新改革的重要性，並樂見華埠服務中心與洛加大東西醫學中心倡導的醫學整合有成。

在座談會中，兼任CSC與CEWM的整合醫科醫師張安志（Ricky Chang）與CSC首席醫療長Felix Aguilar博士與其團隊分享臨床案例，期待累積更多成果後，將經驗撰寫為專題分享。關於延續此創新醫療專業，張安志表示，推廣整合醫療的過程，需要龐大的資金才能得以持續；UCLA也透過線上課程，以培養更多中西醫學整合的專業人才。

為提倡居家健康生活，主辦單位更規畫了包括太極、草藥、筋膜舒緩、穴位按摩等小組活動，供現場來賓學習如何透過簡易方式自我保健。

洛加大東西醫學中心主任許家傑（Ka-Kit Hui），期許未來有更多的合作機會，推進整合醫療技術更趨成熟，相信可以讓下一代的生活環境更健康美好。華埠服務中心執行長伍競群（Peter Ng）表示，感謝有此次機會與洛加大東西醫學中心合作探討該項主題，將在未來一年持續努力，並期待在下一次研討會向大家呈現實踐成果。

華埠服務中心健康診所（CSC Health）是政府認可的醫療中心，接受紅藍白卡，包括沒有保險的無證移民。除了積極拓展醫療項目外，也可協助申請保險。目前診治項目包含家庭醫學、心理諮商、牙科、眼科、整脊、胃腸、足病、小兒科、中西醫學、營養學等專科，打造全方位醫學團隊。醫療中心更榮獲以患者為本的「醫療之家」 （PCMH） 認可，透過家庭醫生協調治療方案，以確保病患即時獲得照護。

服務專線213-808-1700，醫療相關213-808-1792，官方網站www.cscla.org。

Sara Ptasnik醫學博士(右)指導病人肌筋膜舒緩。（華埠服務中心）
Sara Ptasnik醫學博士(右)指導病人肌筋膜舒緩。（華埠服務中心）
UCLA與CSC張安志醫師（左起）、CSC首席醫療長Felix Aguilar醫...
UCLA與CSC張安志醫師（左起）、CSC首席醫療長Felix Aguilar醫師、CSC醫師助理Yenling Hernandez、臨床患者張先生、針灸博士Amy Truong 、CSC牙科醫師Rachel Thai以及CSC心理治療師Nicole Chan分享成功案例。（華埠服務中心提供）

醫學 華埠 洛加大

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