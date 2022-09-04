爾灣9/9賞月晚會 聖塔安那市10/1慶中秋

爾灣松柏會提前在8月月會中發中秋月餅給會員，圖為松柏會理事馮新躍。（記者/蕭迪玉攝影）

隨著橙縣 的亞裔人口增加，吃月餅、慶中秋的習俗也從華人 社團延伸到主流社會，今年爾灣 市再度與南海岸中華文化中心合作，在大公園舉行戶外的中秋賞月晚會，聖塔安那市政府也與亞美老人服務中心攜手，訂於10月1日在該市公園推出盛大慶祝中秋節的活動。

根據橙縣官方統計，亞太裔居民人數超過60萬，約佔總人口的23%，過去兩年多來，新冠疫情引發的仇亞事件倍增，已受地方政府、執法單位及非營利組織的關注，紛紛提出化解仇亞情緒的新作法，爾灣市成立DEI（Diversity, Equity and Inclusion）委員會，積極推動跨族裔文化交流，聖塔安那市也為1906年燒毀中國城公開道歉。

今年爾灣市中秋節慶祝活動，9月9日(星期五)晚上5時至9時，在大公園的遊客中心戶外廣場舉行。現場將安排非營利組織推出文化展示、表演、兒童手工藝、傳統服飾展示及美食餐車等娛樂節目，免費停車，不收門票，也不必事先預約，是適合全家大小一起參加的活動。

聖塔安那市的中秋節慶祝活動訂於10月1日下午4時到晚上9時舉行，地點在Rosita Park (706 N. New Hope St., Santa Ana)。亞美老人服務中心執行主任王頌茹表示，已向橙縣華僑文教服務中心租借了20套極具特色的傳統服飾，將展演嫦娥奔月的民間故事，並邀請社區的青少年和退休居民一起擔任模特兒出場走秀。

王頌茹說，在聖塔安那市府公開為燒毀中國城事件道歉後，亞美老人服務中心向市政府爭取到每年5萬元提倡亞太裔文化的常設經費，這是聖塔安那市首度撥出專屬亞太裔文化的經費，對佔該市12%的亞太裔居民而言深具意義。

目前聖塔安那市的公園與休閒部門正與亞美老人服務中心合作，籌辦該市首度舉行的中秋節慶祝活動，當晚將安排舞獅、美食攤位、傳統服飾展示、兒童活動等節目，王頌茹透露，現場搭建的舞台、音響及棚架就花了近3萬元，另外，還將發給每位參加者一個月餅。聖塔安那市的水利局、圖書館等單位也將在現場設置展示攤位。

位在聖塔安那市的寶爾博物館（2002 N. Main St., Santa Ana）訂於9月11日上午11時至下午3時，推出免費的慶祝中秋節家庭日活動，節目包括舞龍、太極、功夫、傳統舞蹈、燈籠及龍形飾品的兒童手工攤位等等。

拉古納伍茲華人聯誼會由義工布置場地，並分發600個月餅歡慶中秋佳節。（拉古納伍茲華聯提供）

橙縣華人社團近日也紛紛推出慶祝中秋節的活動，爾灣松柏會在8月月會中分發月餅給會員，並邀請南加土風舞社及聖瑪利舞團表演世界各地的民族舞蹈。拉古納伍茲退休社區的華人聯誼會29日下午也在當地的一號俱樂部分發了600個中秋月餅。