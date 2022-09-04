橙音兒童及青少年合唱團招生

座落於橙縣爾灣市的橙音兒童暨青少年合唱團，第34季9月2日(週五)晚間7點起，在南海岸中華文化中心展開，喜愛兒童音樂歌唱的男女小朋友們踴躍報名參加。

橙音兒童暨青少年合唱團今年6月30日才完成旅行演唱，80位團員獲選參加在紐約市卡內基音樂廳 演出，由音樂總監兼精英代表班指導老師王櫻倩擔任指揮。

當晚的演出非常成功，贏得在場觀眾熱烈掌聲，全體團員總共謝幕十幾次，欲罷不能。會後卡內基音樂廳節目製作人彼得．蒂博里斯 (Peter Tiboris) 特別祝賀音樂總監王櫻倩指揮，說是「一場美妙成功的演出」。隨後橙音合唱團立即接到邀請，明年6月將前往歐洲演唱，地點在奧地利的維也納和薩爾茨堡。

目前橙音兒童暨青少年合唱團共分成五個班教學，初級 (1~2年級) 由王睿山老師指導、中級班 (3~4年級) 由安麗蓉老師指導、強化班班 (5~6年級) 由林心宇老師指導、少年代表隊(7年級以上) 以及室內合唱精英組(9年級以上) 由王櫻倩老師指導。

該團團長宋海洋指出，根據招生 簡章所述，招生活動期間，報名參加的小朋友們將依年齡及音域由各班指導老師試音、分組、分部，錄取後成為正式團員。由於上課教室的場地限制，每班團員最多不超過40名。

橙音兒童暨青少年合唱團的招生詳情請電 (949)371-9760, 或以微信 NOCCC_Choir或LINE ID: NOCCC.Choir查詢。