我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普賓州輔選 批拜登「全民公敵」、FBI「扭曲正義」

FBI搜海湖莊園後 川普首度亮相輔選 能救賓州選情？

橙音兒童及青少年合唱團招生

爾灣市訊

座落於橙縣爾灣市的橙音兒童暨青少年合唱團，第34季9月2日(週五)晚間7點起，在南海岸中華文化中心展開，喜愛兒童音樂歌唱的男女小朋友們踴躍報名參加。

橙音兒童暨青少年合唱團今年6月30日才完成旅行演唱，80位團員獲選參加在紐約市卡內基音樂廳演出，由音樂總監兼精英代表班指導老師王櫻倩擔任指揮。

當晚的演出非常成功，贏得在場觀眾熱烈掌聲，全體團員總共謝幕十幾次，欲罷不能。會後卡內基音樂廳節目製作人彼得．蒂博里斯 (Peter Tiboris) 特別祝賀音樂總監王櫻倩指揮，說是「一場美妙成功的演出」。隨後橙音合唱團立即接到邀請，明年6月將前往歐洲演唱，地點在奧地利的維也納和薩爾茨堡。

目前橙音兒童暨青少年合唱團共分成五個班教學，初級 (1~2年級) 由王睿山老師指導、中級班 (3~4年級) 由安麗蓉老師指導、強化班班 (5~6年級) 由林心宇老師指導、少年代表隊(7年級以上) 以及室內合唱精英組(9年級以上) 由王櫻倩老師指導。

該團團長宋海洋指出，根據招生簡章所述，招生活動期間，報名參加的小朋友們將依年齡及音域由各班指導老師試音、分組、分部，錄取後成為正式團員。由於上課教室的場地限制，每班團員最多不超過40名。

橙音兒童暨青少年合唱團的招生詳情請電 (949)371-9760, 或以微信NOCCC_Choir或LINE ID: NOCCC.Choir查詢。

招生 卡內基音樂廳 微信

上一則

不堪大量用電 格蘭岱恐停電

下一則

大熊消暑 蒙羅維亞民宅泳池戲水

延伸閱讀

3%地球人都瘋他 劉德華抖音開唱 2億人線上狂歡

3%地球人都瘋他 劉德華抖音開唱 2億人線上狂歡
橙縣僑教中心僑務工作座談 交流興革建議

橙縣僑教中心僑務工作座談 交流興革建議
橙縣僑務工作座談 前瞻創新相互交流

橙縣僑務工作座談 前瞻創新相互交流
橙縣雙十升旗 10/2舉行

橙縣雙十升旗 10/2舉行
橙縣雙十升旗 10/2舉行

橙縣雙十升旗 10/2舉行
狼谷公園9月18日音樂會 開放合唱團報名

狼谷公園9月18日音樂會 開放合唱團報名

熱門新聞

天普市發生入室搶劫案，警員在現場調查。（記者李雪╱攝影）

3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程

2022-08-28 21:00
世說新聞深度對話City Of Hope，也就是希望之城的資深癌症專家陳克瑜，為您揭示癌症的秘密。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人這些習慣易致癌 希望之城醫師答疑

2022-08-30 22:01
好市多13元的超便宜月餅，值不值得購買。

世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？

2022-09-02 14:53
警察在現場採集指紋。（Mia提供）

爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走

2022-08-29 20:21
鑽石吧市位於鑽石吧大道一所學校停車場發生盜竊案。（記者啟鉻／攝影）

接兒放學 華婦被砸車窗竊包 現金數千、駕照沒了

2022-09-01 02:20
近幾年火爆螺螄粉的酸筍味道可謂一騎絕塵，有華人甚至不堪忍受而搬家。（讀者提供）

鄰居1個月吃40碗螺螄粉 華人難忍臭味憤而搬家

2022-09-03 02:13

超人氣

更多 >
前第一夫人梅蘭妮亞內衣褲全部重買 都怪FBI ?

前第一夫人梅蘭妮亞內衣褲全部重買 都怪FBI ?
遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾

遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾
「四分鐘得手」 紐約華人聚居地 催化轉換器竊案頻發

「四分鐘得手」 紐約華人聚居地 催化轉換器竊案頻發
巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職

巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職
殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔

殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔