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全美台聯會年會中秋登場 藍營要角、學者談台灣現狀

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
活動特邀重量級嘉賓。（全美台聯會提供）
活動特邀重量級嘉賓。（全美台聯會提供）

全美台灣同鄉聯誼會將在9月10日9時在洛杉磯聖蓋博喜來登酒店（Sheraton Los Angeles San Gabriel）舉辦第44屆年會暨慶祝中秋佳節，屆時不僅展現海外台灣鄉親大團圓氣氛，更因上個月中國舉行環台軍演並在台灣附近海域發射導彈，造成台海升溫危機之時，彰顯海外台灣僑民團結愛國的精神。

9月10日中秋晚會將集結全美24個分會代表，以「和平奮鬥救中華民國」作為全美台聯會第44屆年會主題。籌備委員會更邀請多位藍營重量級人士與知名學者蒞臨洛杉磯，出席年會開幕式和寶島之 夜晚宴，嘉賓也分別為年會帶來專題演講和熱門 主題的鄉情座談會。

目前特邀到的有國民黨青壯派菁英前台北市議員羅智強，甫銜命赴華府籌設國民黨駐美代表處國際部副主任黃裕鈞，國民黨中央評議委員孫文學校校長張亞中，以及台灣大學賀德芬、彭文正兩位教授等嘉賓。

張亞中校長對兩岸情勢備感憂心，將在年會上以「如何救黨救國救兩岸」為題發表專題演講。羅智強、黃裕鈞、張亞中等出席鄕情座談，則將各自表述「拯救中華民國」。台灣大學教授出身的知名學者賀德芬與彭文正兩人，共同投入熱門議題座談「從論文門到第二次民主革命」，近距離向同鄕會成員分析台灣民主現狀。

當日活動流程。（全美台聯會提供）
當日活動流程。（全美台聯會提供）

國民黨主席朱立倫和蔣萬安、侯友宜、盧秀燕、 張善政、謝龍介等多位市長候選人也都預先為第44屆年會預錄祝賀影片向美國僑界鄉親父老問候。 美國國會議員趙美心、聖蓋博市市長丁言愉和曾任全美台聯會前會長的聖蓋博市議員吳程遠等人也皆受邀出席年會開幕式。

主辦方也表示，在經過新冠疫情的低谷後，再次集合美台中外貴賓和僑學界人士在洛杉磯舉辦年會活動與僑胞們共度中秋。非常歡迎本地台灣僑民參與當日的「專題演講」、「鄕情座談」和 「寶島之夜」等活動。

全美台灣同鄉聯誼會，又稱「全美台聯會」，1978年成立時以「時時關心台灣、處處服務同鄉」為宗旨，聯絡美國地區台灣鄉親，促進相互團結，推展鄉親間各項服務，並爭取華裔在美國的權益，注意國際政情進而關心台灣為己任。

國民黨 聖蓋博 洛杉磯

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