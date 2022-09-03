高溫又大火 消防員熱傷害頻傳

一線消防員或成為極端氣候下的第一批受害者。（unsplash截圖）

洛杉磯縣卡斯泰克區（Castaic）8月31日突發大火後，已有多名消防員在熱浪及大火雙重夾擊下緊急送醫；專家表示，極端氣候只會讓人體愈來愈難承受。

消防員在8月31日（周三）接獲卡斯泰克大火通報後，頂著華氏112度（攝氏44度）高溫 與大火奮鬥，截至當日下午就有七名消防員因高溫導致身體疾病緊急送醫。

專家表示，極端乾燥加上氣溫飆升及迅速蔓延的野火，使消防人員面臨越來越大的身體風險，相信這類問題在未來只會愈來愈嚴重。

史丹福大學杜爾可持續發展學院（Stanford's Doerr School of Sustainability）教授暨資深研究員迪芬博 （Noah Diffenbaugh） 表示，目前有明確證據表明，全球變暖影響了這些極端氣候因素的促成，也能發現這些情況的總體頻率有顯著的增加，更是在過去40年裡的秋季增加了一倍多。

范杜拉縣（Ventura County）消防局主管麥格拉思（Brian McGrath）說，與高溫有關的疾病現在是一個持續關注的問題，消防員在火焰和高溫旁邊，還需承擔軟管的額外重量及裝備，並在山區爬上爬下。在1日情況又變得更加險峻，使消防隊員們不得不暫停地面作業，以防止更多與熱有關的傷害。

根據洛杉磯加大 （UCLA）博士生羅森塔爾（Noam Rosenthal）8月發表的研究，高溫、野火及煙霧等多重災害，隨著氣候變遷只增不減，並解釋三者之間的關係稱，氣候變化將增加熱浪的強度、頻率和持續時間，而將導致蒸汽壓不足的增加，讓環境變得更乾燥，一旦整體環境處在極度乾燥和極度炎熱時，野火的增加頻率也跟著增高。

研究中也指出，2020年加州 的火災季，不僅打破長年紀錄外，也讓加州至少約 42%人口（約 1650 萬人）處於極端溫度和高濃度的野火造成的細顆粒物的組合中。

羅森塔爾也指出，在美國國家職業安全與健康研究所（National Institute for Occupational Safety and Health ）的指導方針所強調的方案，讓消防局越來越難執行貫徹。指導方針指出，在華氏100 度（攝氏37.7度）下進行繁重工作的人，應該工作30分鐘就休息30分鐘；在104度（攝氏40度）高溫下繁重工作的人，應該每工作20分鐘並休息40分鐘，而在華氏108 度（攝氏42度）及以上，人們就不宜進行工作了。

羅森塔爾表示，此類指導方針讓工作人員很難執行的原因就是，他們需要弄清楚前線消防員，如何能夠保護公共利益的同時，又不會讓自身陷入危險中。