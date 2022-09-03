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熱浪來襲 天普市開放社區中心讓民眾避暑

記者張庭瑜／天普市報導
天普市活橡樹公園社區中心開放市民納涼避暑。（截至谷歌地圖）
天普市活橡樹公園社區中心開放市民納涼避暑。（截至谷歌地圖）

國家氣象局（The National Weather Service）對加州發布熱浪警報，預計勞工節長周末溫度將飆升至115度。天普市（Temple City ）市政府為了應對這波熱浪，於周五（2日）開放社區活動中心給民眾吹冷氣。

高溫熱浪警報於本周三（31日）發布後，奧克斯納（Oxnard）國家氣象局氣象學家斯威特（David Sweet）表示，這波熱浪將會是今年最長、最強烈的一波，預估將一路持續到下周一（5日）。

天普市為應對熱浪警報，決定開放活橡樹公園（Live Oak Park）社區中心提供給居民避暑，社區中心將於9月2日開放至9月7日（周三），每日上午8時至晚上10時，開放期間室內都將吹空調。

市政府發布熱浪警報應對方式。（截至天普市政府官網）
市政府發布熱浪警報應對方式。（截至天普市政府官網）

市政府也呼籲，民眾在此期間多關心身邊的寵物、鄰居、年長家庭成員，並採取一定的預防措施，如多喝水、每日活動時間選在較為涼爽的時間、穿著輕便舒適的衣服，以及避免長時間暴露在陽光下預防中暑。

此外，市政府將提供50元一次的「Dial-A-Ride」接送服務，提供老年人及行動不便者出入市區，持卡會員有需要皆可電洽626-286-2456預約。

熱浪 天普 加州

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